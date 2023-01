„Unerwartetes erotisches Telefonat einer Erpresserin“ ist eine Pressemitteilung der Polizei überschrieben, in der es um einen ahnungslosen 27-Jährigen und eine offenbar hemmungslose Dame geht.

Der Anruf einer freizügigen Dame sorgte laut Polizei am Samstag bei einem Mann aus Kaiserslautern für eine Überraschung: Der 27-Jährige sah zu seiner Verwunderung einen Videoanruf einer unbekannten Nummer auf seinem Mobiltelefon und sollte noch mehr zu sehen bekommen: Eine unbekannte Frau zeigte sich in dem Telefonat gänzlich nackt, ehe sie nach einiger Zeit wieder auflegte. Kaum hatte die Fremde das Telefonat beendet, kontaktierten weitere unbekannte Rufnummern den Mann und wiesen ihn an, Geld zu überweisen. Falls er der Zahlungsaufforderung nicht nachkomme, werde man eine Aufzeichnung des pikanten Telefonats an sämtliche Facebook-Kontakte des 27-Jährigen weiterleiten, so die Erpresser. Bisher blieb der Anruf für den Mann folgenlos.