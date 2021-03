Zuerst kann eine Autofahrerin nicht rechtzeitig bremsen und kollidiert mit einem Reh, wenig später wird ein Autofahrer von der Sonne geblendet und prallt in den Unfallwagen. Zu dieser Verkettung unglücklicher Umstände ist es am Donnerstagmorgen auf der L367 bei Weilerbach gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 50-jährige Autofahrerin in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als gegen 7.15 Uhr eine Herde Rehe plötzlich die Straße querte. Die Frau konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit einem der Tiere zusammen. Das Reh wurde dabei so schwer verletzt, dass es am Unfallort verendete. Der Opel Tigra wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Keine halbe Stunde später löste dieser Unfall den nächsten aus. Ein 70 Jahre alter Autofahrer, der ebenfalls auf dem Weg in Richtung Kaiserslautern war, wurde von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah dadurch den am Fahrbahnrand stehenden Opel Tigra. Er prallte mit seinem VW Multivan auf das Heck des Opels. Die 50-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz und wartete. Es blieb aber bei Blechschäden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.