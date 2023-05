Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Einen besseren Ort als Kaiserslautern kann ich mir nicht vorstellen.“ Piyabalo Amédée Tcha Tokey hat sich entschieden. Der 38-Jährige lebt mit seiner Frau, die wie er aus Togo im Westen Afrikas stammt, und seinen vier Kindern im Alter zwischen sechs und 17 Jahren in Kaiserslautern.

Aufgewachsen ist er in Kara, einer Stadt, ähnlich groß wie Kaiserslautern, im Norden Togos. Bereits in jungen Jahren an Technik interessiert, hat er ein von Deutschen aufgebautes