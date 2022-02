Wildschwein, Marder, Fuchs und Co. leben ganz selbstverständlich mit im sogenannten Siedlungsraum. Das passt solange, wie sie sich an die von Menschen gemachten Regeln halten. Doch mitunter ist es auch der Mensch selbst, der die Regeln missachtet. Ein Stadtjäger könnte helfen. Präventiv und mit der Waffe.

Wildschweine auf dem Fußballplatz, Füchse mitten in der Stadt, Marder auf dem Dachboden ... Wildtiere leben oft mitten unter uns. Viele bleiben unbemerkt, andere sind präsent und halten sich nicht an die kleinste menschliche Regel. Da bleibt der Konflikt nicht aus. Unlängst wurde im Kaiserslauterer Ortsteil Einsiedlerhof der Ruf nach einem Stadtjäger und einem Wildtiermanagement laut – Wildschweine sorgen dort immer wieder für umgegrabene Gärten und Rasenflächen. Wobei es hier nicht nur die Tiere waren, die jegliche Regeln außer Acht gelassen hatten.

Die Diskussion darüber, wer alles in der Stadt sein darf oder nicht, ist unsinnig. Schließlich haben sich die Menschen breitgemacht, haben nicht gefragt, wer noch ein bisschen Platz braucht. Einige der Wildtiere, zu denen letztendlich selbst der Spatz gehört, haben sich bereitwillig als Kulturfolger angeschlossen. Für Fuchs, Marder, Wildschwein oder Waschbär sind die „menschlichen Siedlungen“ unabsichtlich aber nachhaltig besonders interessant.

Ganzjähriges Nahrungsangebot

Dort bietet sich den Tieren eine gute Strukturvielfalt, in der sie unbemerkt Unterschlupf finden. Auch ist die Verfügbarkeit an Nahrung in Dörfern und Städten ziemlich gut: Offen zugänglicher Abfall ist für Tiere ein wahres Schlemmerparadies, herumstehendes Haustierfutter finden nicht nur Haustiere interessant und auf dem Kompost ergänzen weggeworfene Essensreste, die da nicht sein sollten aber immer wieder dort landen, das ganzjährige, hochenergetische Nahrungsangebot für die Wildtiere perfekt. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die Wildschwein, Fuchs und Co. aktiv füttern und damit gegen jede Regel im Miteinander verstoßen.

Genau das hat auf dem Einsiedlerhof die Wildschweinpopulation wachsen lassen. Warum soll sich das Schwein auch im Wald mühsam das Futter mit der Nase aus der Erde wühlen, wenn es verführerisch direkt vor der Schnute serviert wird? Das lockt gleich mal noch ein paar Wutzen-Kollegen an. Wer schon mal da ist, bleibt – und vermehrt sich prima. Zählt doch der Ortsteil als befriedeter Bezirk, in dem die Jagd zu ruhen hat. So war es jedenfalls bis die Untere Jagdbehörde, im Rathaus angesiedelt im Referat Umweltschutz, als kurzfristige Lösung eine Ausnahmegenehmigung für den Abschuss erteilte und einige der Tiere erlegt wurden.

Trotzdem, auch weil wohl weiter angefüttert wird, hat sich der Ortsbeirat vom Einsiedlerhof nun einstimmig hinter den Vorschlag von Ortsvorsteherin Christina Kadel gestellt und sich für ein Wildtiermanagement sowie einen offiziellen Stadtjäger als Dauerlösung ausgesprochen.

Jäger befürworten ein Wildtiermanagement

„Das ergibt Sinn und hat viele Vorteile“, begrüßt Hubertus Gramowski, Jagdmeister für Stadt und Kreis Kaiserslautern, den Vorschlag zur Etablierung eines Stadtjägers in Kaiserslautern. Zwar könne jeder Jäger nach der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung auch im befriedeten Bezirk jagen, aber der zeitliche Aufwand sei enorm und weder für ehrenamtliche Jäger noch für Förster vernünftig zu stemmen.

„Ein Stadtjäger trägt Uniform, ist für jeden als solcher erkennbar und kann Ansprechpartner für alle sein“, sieht der Jagdmeister in einem Stadtjäger nicht nur einen Ansprechpartner für die Bürger, auch die Polizei habe dann einen direkten Kontakt, etwa wenn es darum gehe, verunfalltes Wild so schnell es geht zu erlösen.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ im Rathaus, ob denn ein Stadtjäger in Sicht sei, erklärt Nadin Robarge, Pressesprecherin der Stadt: Die Verwaltung prüfe aktuell, ob ein Wildtiermanagement eingerichtet werden könne. Es gebe aber in den Verwaltungen in Rheinland-Pfalz, im Gegensatz zu Baden-Württemberg, keine gesetzliche Grundlage für das Wildtiermanagement. „Die Untere Jagdbehörde steht bereits in Kontakt mit den zuständigen Ministerien in Mainz“, sagt die Pressesprecherin, die in dem Zusammenhang darauf verweist, dass gezieltes Füttern von Wildtieren im Rahmen einer Gefahrenabwehrverordnung generell verboten werden soll. Das gelte für alle Wildtiere wie Wildschweine, Enten, Tauben, Schwäne, Füchse, Waschbären, Nutrias und ähnliche. Die Verordnung bedürfe derzeit noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörde und des Rats.

Wildtiermanagement und Stadtjäger: In Rheinland-Pfalz noch weitgehend unbekannt

Die Uni Freiburg, Fachbereich Wildtierökologie und Wildtiermanagement, erforscht seit Jahren das Zusammenleben von Menschen und Wildtieren. Es geht darum, zu verstehen, woraus Konflikte entstehen und wo die Lösungen zu suchen sind. Einer Forschungsinitiative, bei der es unter anderem auch um Wildtiere in der Stadt geht, gehört als Partner auch die Forschungsgruppe Wildökologie an der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt an.

Die Uni Freiburg hat den Gemeinden und Kommunen in Baden-Württemberg ein Handbuch zum Umgang mit der Wildtierproblematik im Siedlungsbereich an die Hand gegeben. Dort wird der Stadtjäger als Rundumlösung für Städte und Gemeinde bezeichnet. Er sei speziell qualifiziert, was die Kommunikation mit Bürgern oder Behörden angehe, könne präventiv oder jagdlich Probleme lösen und er könne auf befriedeten Flächen unbürokratischer und schneller unterstützen. In Berlin gibt es Stadtjäger schon länger. In Rheinland-Pfalz gibt es bislang noch keinen.