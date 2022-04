Barrierefreiheit ist ein großes Thema, vor allem weil Beeinträchtigungen so enorm vielfältig sind. Da stehen beispielsweise Rollstuhlfahrer vor ganz anderen Hürden als Blinde, wie ein Spaziergang in der Stadtmitte deutlich zeigte. Barrieren sind aber nicht nur hohe Bordsteinkanten, auch existieren sie in den Köpfen. Das Mittel dagegen: Kommunikation.

„Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht.“ Mit diesem Satz geht Wilhelm Lickteig auf Situationen ein, die er als völlig Erblindeter nicht selten erlebt hat. Ihm ist es schon passiert, dass er vor einer roten Fußgängerampel steht, vielleicht etwas länger, weil er die Grünphasen aufnehmen will, und plötzlich spürt er eine Hand auf seiner Schulter und wird nach vorne in Richtung Fahrbahn geschoben. Oder dass sich Leute, ohne auf sich aufmerksam zu machen, in die Mitte eines Weges oder an den Rand stellen und er dann erschrickt, weil er nicht mit einem Hindernis gerechnet hat.

Von anderen Begebenheiten berichtet Laura Balzer. Als Rollstuhlfahrerin ist sie genau wie Lickteig immer wieder mal auf Hilfe von Mitmenschen angewiesen, nur kommt die nicht immer gelegen. Da kann es durchaus sein, dass eine aufgehaltene Tür, eine an sich freundlich gemeinte Geste, bei ihr ein Gefühl der Wut auf die eigene Behinderung und des Frusts auslösen und sie einen Satz hinwirft, wie: „Danke, aber ich kann das alleine.“

Nichtbehinderte haben eine andere Sicht

Beide, Lickteig und Balzer, setzen sich für Menschen mit Beeinträchtigung ein. Lickteig ist Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenbundes Pfalz mit einer Geschäftsstelle in Kaiserslautern, Balzer engagiert sich im Verein Kaiserslautern inKLusiv. Ihnen ist klar, dass Nichtbehinderte eine andere Sicht auf ihre Umgebung haben als sie selbst. Beide sind sich aber auch einig, dass Kommunikation für die Einschätzung von Situationen und für das Miteinander elementar ist. Da kann die Frage „Darf ich Ihnen helfen?“ wegweisend sein.

Vom Rathausvorplatz führt der Rundgang, an dem auch der städtische Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Steffen Griebe, und Melanie Frevert als Begleitung von Lickteig teilnehmen, in Richtung Pfalztheater, Martinsplatz, Stiftskirche und zur Bushaltestelle in der Burgstraße. Der 56-Jährige trägt keine Armbinde, die ihn als Blinden kenntlich macht, und hat auch seinen Blindenhund nicht dabei, nur den Stock, mit dem er „sieht“ und den er vor seinen Füßen nach links und rechts laufen lässt. Mal stößt er an einen Laternenmast, dann an einen Müllcontainer oder an Fässer und Getränkekisten, die ein Lieferant auf dem Trottoir verteilt hat. Aber Lickteig ist froh, die Bürgersteige sind breit.

Für sie Erleichterung, für ihn Erschwernis

Das ist längst nicht überall der Fall. Zum Beispiel in Kaiserslautern-Ost, wo Balzer wohnt. Schwierig wird es auch für die 31-Jährige immer dann, wenn Mülltonnen, gelbe Säcke, Fahrräder oder E-Roller kreuz und quer auf den ohnehin schmalen Trottoirs abgestellt werden. Wenn dann noch hohe Bordsteinkanten von sieben Zentimetern und mehr dazu kommen, steht sie mit ihrem Rollstuhl vor einer Hürde, die sie ohne fremde Hilfe nicht bewältigen kann. Probiert sie es doch, kann es geschehen, dass sie umfällt. „Wenn ich dann den Rollstuhl nicht sichern kann, schaffe ich es alleine nicht mehr hinein“, erzählt sie. Daher sind für sie die abgeflachten Bordsteine in der Innenstadt eine echte Erleichterung, wenngleich sie vom Theatervorplatz aus wegen Treppenstufen einen kurzen Umweg in Kauf nehmen muss, um zur Ampelanlage in der Martin-Luther-Straße zu gelangen.

Ganz anders stellt sich das für Lickteig dar. Überquert er dort die Straße, kann er mit seinem Stock nur schwer unterscheiden, wo die Fahrbahn endet und der Bürgersteig beginnt. Da er oft den öffentlichen Nahverkehr nutzt, freut er sich über die weißen, geriffelten Leitlinien an den Bushaltestellen in der Burgstraße und über die Ampelanlagen, die mit einem akustischen Signal ausgestattet sind. Allerdings kann er das nur tagsüber tun, denn dieses Ticken und Tuten wird häufig wegen Anwohnerbeschwerden nachts abgeschaltet. Kommt tagsüber Baustellenlärm in unmittelbarer Nähe, vorbeifahrende Lkw oder womöglich die Müllabfuhr dazu, kann es geschehen, dass das schnelle Tut-Tut-Tut, das ein gefahrloses Überqueren signalisiert, in den Umgebungsgeräuschen untergeht.

Treppen und keine Behindertentoilette

Auch Balzer fährt viel Bus. Sie hat allerdings die Erfahrung gemacht, dass der Platz für ihren Rollstuhl nicht immer ausreicht, sollten außer ihr Elternteile mit Kinderwagen oder andere Beeinträchtigte einsteigen wollen. Dann nimmt sie auch mal den nächsten Bus, was just an diesem Vormittag der Fall war, und muss Gefahr laufen, dass sie zu spät zu einem Termin kommt.

Ein großes Problem für sie ist auch das Einkaufen von Kleidung. Einerseits gibt es kaum Geschäfte mit einem Zugang ganz ohne eine Stufe, andererseits sind die Umkleidekabinen für sie als Rollstuhlfahrerin oft zu eng. Auch der Besuch von Gaststätten gestaltet sich häufig schwierig. Gelangt sie hinein, sind die Toiletten meist im Untergeschoss und es gibt weder einen Aufzug noch eine Behindertentoilette. Einige Treppenstufen kann sie selbstständig meistern, sollte ein Geländer vorhanden sein. Wenn nicht, muss sie um Hilfe bitten oder eben draußen bleiben.

Behinderung kindgerecht erklären

Als Blinder kann Lickteig keine Speisekarte lesen. Dass das Servicepersonal ihm vorliest, funktioniere gut. Er hat die Erfahrung gemacht, dass die Generation zwischen 30 und 50 Jahren häufig zu sehr mit sich selbst beschäftigt sei, um ihre Hilfe anzubieten. Balzer hingegen hat ein solches Verhalten auch bei Älteren festgestellt und erinnert sich an diskriminierende Begegnungen. „Wenn man eine Behinderung hat, wird man als blöd im Kopf eingestuft.“ Sie stört sich auch daran, dass Kinder von ihren Eltern „zusammengestaucht“ werden, wenn sie ganz unbefangen auf sie zugehen und fragen, warum sie im Rollstuhl sitzt. Sie sieht darin eine vertane Chance, eine Behinderung kindgerecht zu erklären und eine Brücke zu Nichtbeeinträchtigten zu bauen. Auch Lickteig hat sich das zum Ziel gesetzt und besucht mit seinem Verein Schulen und Kindergärten.

Balzer und Lickteig stoßen nicht nur in ihrem privaten und beruflichen Alltag auf Barrieren, die sie aufgrund ihrer Behinderung meistern müssen. Auch kämpfen sie immer wieder gegen diese Schranken und Schubladen in den Köpfen ihrer Mitmenschen. „Es ist normal, dass ,Normalos’ auch Barrieren im Kopf haben, man muss ganz einfach nur miteinander kommunizieren“, lautet ihrer Botschaft.

Aktionstag: Barriere-Checker gesucht

Am Donnerstag, 5. Mai, ist der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Diesen Tag nimmt die Arbeitsgruppe um den Inklusionsbeirat zum Anlass, einen Aufruf zum Ausfindigmachen von Barrieren in Kaiserslautern unter dem Motto „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“ zu starten. Aufgerufen sind alle Bürger, Barrieren und Hürden jeglicher Art an den Behindertenbeauftragten der Stadt, Steffen Griebe, zu melden und damit zu einem „Barriere-Checker“ zu werden. Dies kann in Form einer kurzen Beschreibung, gerne auch mit Foto, per E-Mail an Steffen.Griebe@kaiserslautern.de oder per Brief ans Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaiserslautern geschehen. Auch können sich inklusive Teams mit zwei oder mehr Personen bilden, um bei einer Bewegungsaktion Kilometer zu sammeln. Nähere Auskünfte hierzu erteilt Griebe. Die Ergebnisse beider Aktionen werden am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 14 Uhr vor der Stiftskirche präsentiert und diskutiert. Das Programm umfasst außerdem Mitmachaktionen, ein Rollstuhl-Parcours und Simulation verschiedener Behinderungen, der Zieleinlauf von Bewegungsgruppen, eine Verlosung und Musik. Der Arbeitsgruppe gehören neben Griebe 18 Vereine, Institutionen und Gruppen an. Ziel des Aktionstages ist es, auf Gleichberechtigung und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung aufmerksam zu machen und für ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren.