Die Konzertreihe der „Lauterer Sommerabende“ zeigt immer wieder, wie wenig man doch an Personal braucht, um erstens gute Musik zu machen und zweites eine große Zuhörerschar auch über längere Strecken hinweg zufriedenzustellen. Diesmal sorgten Stephan Flesch und Elmar Federkeil - zwei alte und allseits geschätzt Bekannte also - am Martinsplatz für Begeisterung.

Für den sommerabendlichen Erfolg benötigt man natürlich jeweils gute Voraussetzungen. Stephan Flesch und Elmar Federkeil haben sie. Und spielten sie gemeinsam bei der