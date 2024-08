Drittliga-Spitzenreiter Kaiserslautern Bears kann am Sonntag (12 Uhr/VfR Kaiserslautern) mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Trier die Meisterschaft perfekt machen. Dass die Barbarossastädter nächstes Jahr eine Klasse höher antreten, gilt jedoch gleich aus mehreren Gründen als ausgeschlossen.

Neben dem Fehlen eines für Zweitligaverhältnisse regelkonformen Baseballplatzes dürfte die Mannschaft in ihrer aktuellen Zusammensetzung überhaupt nicht am Spielbetrieb auf Bundesebene teilnehmen. Problem: Die Mannschaft besteht überwiegend aus US-Amerikanern, laut Regelwerk ist aber nur erlaubt, dass maximal drei Nicht-EU-Ausländer pro Team zum gleichen Zeitpunkt auf dem Platz stehen. Diese Vorschrift gilt normalerweise in allen Ligen, weshalb die Barbarossastädter in dieser Saison mit einer Sondergenehmigung am Spielbetrieb teilnehmen.

Corona-Spätfolgen

Die beiden Jahre, in denen aufgrund der Corona-Krise nur eine Handvoll Freundschaftsspiele absolviert wurden, haben ihre Spuren hinterlassen. Spieler der Nachwuchsmannschaft, die auf dem Sprung zu den Herren waren, hatten das Interesse verloren oder sich zwischenzeitlich anderen Hobbys gewidmet. Inzwischen ist das Jugendtraining wieder stark frequentiert, aber auch hier sind die Kinder von Angehörigen der US-Streitkräfte derzeit numerisch klar in der Überzahl.

Präsentation im Käfig

Die Erfolgswelle, auf der die erste Mannschaft derzeit reitet, wollen die Kaiserslauterer nutzen, um wieder mehr Einheimische für den amerikanischen Volkssport zu begeistern. Und sie haben sich dafür einiges vorgenommen. Unter anderem werden die Bears am Samstag, 24., und Sonntag, 25. August, mit einem großen Stand auf der Gartenschau vertreten sein, um Werbung für ihren Sport zu machen. Interessierte können dann unter anderem in einem sogenannten Battingcage (Schlagkäfig) ihr Talent unter Beweis stellen.

Zuvor will die Mannschaft von Trainer Antonio Lopez mit einem Sieg gegen Trier noch die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Die Gäste, die Mitte der 90er Jahre zweimal die deutsche Meisterschaft erringen konnten, stehen auf Rang zwei und mussten sich den Bears in den ersten beiden Spielen des Jahres jeweils klar geschlagen geben. Da den Westpfälzern ein Sieg aus den letzten drei Spielen genügt, um den Titel zu holen, liegt der Druck am Sonntag bei den Cardinals.