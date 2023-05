Beim Frühlingsturnier der Tanzsportgesellschaft Blau-Gold St. Ingbert gab es für die Standard-Paare vom TC Rot-Weiß Kaiserslautern spritzige Auftritte mit belohnenden Erfolgen.

Sabine und Mathias Lindner schafften nach 15 Jahren Turnierpause einen fulminanten Sieg. Unterwegs in der Masterklasse II B, ließen sie keinen Zweifel an ihrem Können aufkommen und tanzten sich ganz nach oben aufs Podest. Im Saal feuerten die mitgereisten Fans, darunter die Kinder der Lindners sowie der Präsident des TC Rot-Weiß Kaiserslautern Alexander Elbe, das Paar bei ihrem anschließenden Parkettauftritt in der Masterklasse II A an. Der Sieg in der B-Klasse ermöglichte die Teilnahme im A-Turnier.

Die Fans zeigten Wirkung, das Können fand Raum, Sabine und Mathias Lindner wurden in der höheren Leistungsklasse Dritte. „Ich bin fassungslos und kann es gar nicht glauben, dass wir so einen tollen Wiedereinstieg hatten“, gab Sabine Lindner anschließend zu, mit den Plätzen eins und drei nicht gerechnet zu haben.

Silber für die Kraayvangers und Frölichs

Die TC Rot-Weiß-Fans waren beim Auftritt von Astrid und Stefan Kraayvanger besonders intensiv gefordert und gleichzeitig angespannt. Lieferte sich das Paar doch bei den Masters III B mit der Konkurrenz ein mehr als knappes Tänzchen. Die Kraayvangers gewannen in der Endrunde schließlich den langsamen Walzer und den Tango, tanzten sich beim Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep auf die Platzziffer zwei. Das reichte für den Silberplatz.

In St. Ingbert ging mit Siglinde und Roland Frölich ein weiteres TC Rot-Weiß-Paar erfolgreich aufs Parkett. In der höchsten Klasse S tanzten sie sich mit Feuer und Esprit in der Masterklasse III S auf Rang zwei.