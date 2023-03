Der Tabellenletzte der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, der TuS Dansenberg II, will am Samstagabend bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam nach neun sieglosen Spielen in Folge die Trendwende erzwingen (Anwurf: 19 Uhr, Spiegelbachhalle Bellheim).

Der Aufsteiger spielt eine sorgenfreie Runde und hat als Tabellensiebter (23:19 Punkte) mit dem Abstiegskampf gar nichts am Hut. Die „Südpfalztiger“ müssen bis Ende März unter anderem noch gegen die beiden Kellerkinder HSG Worms (aktuell 9:31 Zähler) und VTZ Saarpfalz (8:32) ran.

Für Dansenberg II (7:35) heißt es nun, bei der SG zu gewinnen und anschließend auf deren Schützenhilfe zu hoffen. Bevor es in den „Wochen der Wahrheit“ für die Mannschaft in den direkten Duellen mit den anderen Abstiegskandidaten um alles oder nichts geht, stehen noch die beiden Herkulesaufgaben gegen die SF Budenheim und bei Spitzenreiter TV Homburg auf dem Programm. Ein Sieg am Samstag wäre daher enorm wichtig, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht vorzeitig zu verlieren.

Seitz ist fraglich

Mit Abstellungen aus der Drittligamannschaft ist diesmal wohl nicht zu rechnen, obwohl die Mannschaft am Wochenende spielfrei ist. Hinter dem Einsatz von Routinier Christopher Seitz steht noch ein Fragezeichen.

„Die Trainingswoche war in Ordnung. Wir werden in der Abwehr etwas umstellen, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Das Spiel ist sehr wichtig für uns“, stellt Co-Trainer Patrick Schulze mit Blick auf die Tabelle klar, die seine Mannschaft nach wie vor als Schlusslicht ausweist.

Starkes Kollektiv

Ottersheim spielt einen sehr klar strukturierten Handball mit einer offensiven Abwehr. Spieler, die eine Partie im Alleingang entscheiden können, sucht man bei der SG vergeblich. Die große Stärke der Mannschaft ist, dass sie ein gut funktionierendes Kollektiv ist.

„Herz, Wille und Leidenschaft“, fordert Schulze von seinem Team in den anstehenden Partien: „Ich hoffe, dass wir zwei Punkte mitnehmen können, bevor es dann in die beiden Spiele gegen die absoluten Topteams der Oberliga geht. Das würde unsere Ausgangssituation definitiv verbessern.“