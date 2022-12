Was am Montag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Schock am Pfalztheater in Kaiserslautern: Am Montagmorgen löste die Löschanlage des Gebäudes aus und ließ mehr als 10.000 Liter Wasser auf Haupt- und Nebenbühne regnen. Die Ursache ist noch unklar, der schwere Wasserschaden zwingt das Theater, den Spielbetrieb mindestens bis Weihnachten einzustellen. Ein Krisenstab wurde eingerichtet.

Große, auf den Boden aufgesprühte Warndreiecke mit dem Hinweis „Taschendiebe! Pickpockets!“ weisen seit Montag in der Innenstadt von Kaiserslautern Passanten darauf hin, sich vor Langfingern in Acht zu nehmen. Die Aktion geht auf die Initiative des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz zurück.

Zu energieintensiv, zu teuer und außerdem eine Notunterkunft für Geflüchtete: Die Eisbahn auf der Gartenschau ist im Sommer ersatzlos abgesagt worden. Doch für Eislauffans scheint es ein Happy End zu geben: In Kaiserslautern soll diesen Winter doch noch eine Schlittschuhbahn aufgebaut werden.

Die Asiatische Hornisse breitet sich aus. Für den Menschen ist der invasive Einwanderer nicht wirklich gefährlich, für Bienen hingegen schon. Nicht nur das Landesamt für Umwelt ruft die Bevölkerung auf, Nester dieser Hornissenart zu melden.

Um die Finanzen geht es kurz vor Weihnachten im Verbandsgemeinderat Landstuhl: Am Donnerstagabend wird der Haushalt fürs neue Jahr verabschiedet. Was das Zahlenwerk für die Bürger und für die zwölf Ortsgemeinden bedeutet – hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.