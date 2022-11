Es war wohl der letzte Pfeil im Köcher, den die TSG Kaiserslautern in der Dritten Bundesliga Süd noch hatte. Denn in dieser Saison hatte sich die TSG, die als Saisonziel ausgegeben hatte, vorne mitzuspielen, bereits drei Partien verloren. Am Samstag besiegte sie im Spitzenspiel den DJK Sportbund Stuttgart mit 6:3.

Schon deshalb, weil die TSG in bester Besetzung antrat, war klar, was geboten war. Einzig Sushmit Sriram, der sich ab der Rückrunde dem MTV Eintracht Bledeln, einem niedersächsischen Regionalligisten, anschließt, war nicht mit an Bord. Der Grund war augenscheinlich, denn mit Guilherme Teodoro kam der zweite Nicht-EU-Ausländer der TSG zum zweiten Mal in dieser Saison für die TSG zum Einsatz. Aber auch die Stuttgarter hatten alles aufgeboten, was der Kader hergab.

Bereits in den Doppeln legte die TSG den Grundstein für den Sieg. Mit zwei Siegen des brasilianisch-italienischen Duos Teodoro/Rafael Turrini und im zweiten Doppel von Spielertrainer Filip Szymanski/Adam Klajber war bereits ein entscheidender Vorteil für die Barbarossastädter geschaffen. Dass gegen Stuttgarts Spitzenspieler Dauud Cheaib im Spitzenpaarkreuz weder für Teodoro, noch für Szymanski, der knapp mit 2:3 Sätzen verlor, etwas zu holen war, blieb schon deshalb ohne Folgen, weil Rafael Turrini im hinteren Paarkreuz ohne Niederlage blieb. Er baute seine ohnehin starke Einzelbilanz in dieser Saison auf 5:1 Einzelsiege aus.

Durch den Sieg rückt Kaiserslautern nah an die Spitzenteams heran und kann mit zwei Siegen am kommenden Wochenende gegen die DJK SpVgg Effeltrich (Samstag, 18.30 Uhr) und den TSV Windsbach (Sonntag, 15 Uhr) noch ein Stück zu den Topteams der Liga aufschließen.