Flair von fernen Welten

Alltägliches wie Strommasten und Windräder erscheinen im Sonnenuntergang in einem ganz anderen Licht, berichtet Simone Jung. Auch die Landschaft erhalte so ein Flair von fernen Welten.

Wohlbefinden im Rosenkelch

„Die beiden goldglänzenden Rosenkäfer (cetonia aurata) fühlten sich bei der Nektarsuche im Rosenkelch offensichtlich sehr wohl und ließen sich auch von der Fotografin nicht stören“, schreibt, Gerdi Heinz.

Ein besonderer Hingucker

Ein farbenprächtiger Regenbogen war für mehrere Leser Ende Juni Fotomotiv. Etwas genauer hinschauen, lohnt sich bei der Aufnahme von Gabriela Schöpe, die den Regenbogen über dem Humbergturm fotografiert hat. Herbert Rohmer hat das Farbenspiel am Abend desselben Tages ebenfalls inspiriert. Der Regenbogen reicht bis zum Rathaus.

Lebendiges Projekt

Miriam Wegner berichtet von einem Projekt mit ihren Kindern, das am Ende von Erfolg gekrönt war. „Unser Highlight im Monat Juni war die Zucht von Distelfaltern. Nachdem wir mitverfolgen konnten, wie sich innerhalb von etwa drei Wochen die gefräßigen Räupchen zu zarten Schmetterlingen entwickelt haben, war es letztes Wochenende an der Zeit, sie in die Freiheit zu entlassen.“ Ihre Kinder verabschiedeten sie mit den Worten „Macht es gut, ihr kleinen Kerlchen“, dann verschwanden die Falter, vom Wind davongetragen, übers Feld.

Freiheit hoch oben in der Luft empfindet wohl auch der von Bernd Barth am Kolpingplatz aufgenommene Milan.

Bereit für die Ferien

Wer wohl in diesem Wohnwagen sein Feriendomizil gefunden hat? Verschiedene, bunte Vogelhäuschen, hängen in der Nähe der Tennisplätze in Siegelbach an den Bäumen. Otmar Boos hat sie fotografiert.