Für die E-Sportler des 1. FC Kaiserslautern stand in der Virtuellen Bundesliga der letzte Spieltag der VBL Club Championship an. Der FCK traf auf den VfB Stuttgart und es ging richtig eng zu.

Das 2v2-Match absolvierten wie bereits seit Anfang der Rückrunde Kaan „xKaan61_“ Tuncer und Philipp „xBony7“ Burg gegen Antonio „AntonioRadelja“ Radelja und Mateo „MateoXCF“ Keser. Nach 0:1-Rückstand zur Halbzeit kam das Lauterer Duo besser aus der Pause und schaffte in der 54. Minute den 1:1-Ausgleich, bei dem es bis zum Schluss blieb.

Im ersten Einzelspiel traf Burg auf den letztjährigen VBL-Meister Radelja. Gegen den besonders offensivstarken Stuttgarter zeigte er in der ersten Hälfte eine defensiv sehr konzentrierte Leistung, ging sogar in Führung. Doch in der Nachspielzeit kam Radelja zum 1:1.

Burg erwischte den Schwaben kurz nach der Pause jedoch auf dem falschen Fuß, ging wieder in Führung. In der 62. Minute kam er sogar zum 3:1 und hatte Radelja am Rande einer Niederlage. Der Stuttgarter kämpfte sich jedoch zurück und stellte innerhalb von zehn Minuten auf den Endstand von 3:3.

Im Entscheidungsspiel traf Tuncer schließlich auf Keser. Keser erwischte den besseren Start in die Partie und ging gegen den FCK mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause gelang aber der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit ging Tuncer sogar in Führung. Der VfB kam jedoch zum erneuten Ausgleich, wobei es am Ende auch blieb. Im Gesamtergebnis holte der 1. FC Kaiserslautern nach den drei Unentschieden einen Punkt.

34 Punkte aus 32 Spielen

Die Saison in der VBL Club Championship ist damit beendet. Als nächstes stehen die VBL Open Play-offs an. Die Mannschaft von Rote Teufel E-Sport beendet die Saison auf dem 13. Tabellenplatz mit 34 Punkten aus 32 Spielen. Der 13. Tabellenplatz sichert den FCK-Spielern Adrian Starkbaum und Kaan Tuncer die Teilnahme an den Play-offs der VBL Open.

„Mit dem Punkt gegen Stuttgart haben wir die Saison mit einem positiven Gefühl beendet“, sagte FCK-E-Sportler Kaan Tuncer. „Dennoch dürfen wir uns jetzt nicht ausruhen, schließlich sind wir noch im DFB-ePokal und die VBL Open Play-offs stehen auch noch an.“