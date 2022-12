„Der will nur spielen“, sagt Julia Teufel und zeigt auf ein stattliches Exemplar von einem Hund. Ares, ein belgischer Schäferhund, ist ihr neuer Partner und gerade mitten in der Ausbildung. Sein Vorgänger Cid darf dagegen Ende des Jahres in den Ruhestand.

Vor 80 Jahren, im Winter 1942, erlebt die Stadt Kaiserslautern eine Zäsur im dritten Kriegsjahr: Flüchtlinge kommen in die Stadt. Die Industrie beschäftigt Zwangsarbeiter. Es gibt den ersten Tagalarm. Die Bautätigkeit wird eingestellt. Die ersten Bomben fallen.

Der Wald im Rückblick: Der Borkenkäfer lässt nicht locker. Schnee zur Unzeit bringt genauso Probleme wie die heiße Trockenperiode. Naturverjüngung ist ein Weg nach vorne. Reicht das aus, um den Wald für die Zukunft fit zu machen?

Es ist nicht alltäglich, dass ein altehrwürdiges Gymnasium seinen Standort in zwei Hälften aufteilt – zumindest für eine Frist von vier bis fünf Jahren. Auf diese Weise wurde aus der Franz-von-Sickingen-Schule in Wallhalben ein Teil des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl.

Flüchtlinge müssen sich nach Anerkennung ihres Asyls selbstständig eine Wohnung suchen. Darauf weist der Landstuhler Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt hin, nachdem in der jüngsten VG-Ratssitzung mehrere Betroffene gegen die Kündigung ihrer Bleibe durch die Verbandsgemeinde protestiert hatten.