Das Unternehmen DeinFach gehört zur DHL Group. Es baut Paketautomaten in ganz Deutschland auf. Wie die Firma mitteilt, wurde jüngst der vierte der Automaten in Kaiserslautern aufgestellt. Er steht in der in der Brüsseler Straße 5 im Pre-Park. Verschiedene Paketdienste können den Automaten mit 112 Fächern nutzen. Am Automaten können Pakete gesendet und empfangen werden – zurzeit mit DHL und UPS. Weitere Anbieter sollen laut Mitteilung folgen.

Mit den neuen Automaten wolle DeinFach die Paketabwicklung für Nutzer, Zusteller und Händler vereinfachen, wird mitgeteilt. Der Verkehr in den Innenstädten werde entlastet, zusätzliche Wege zu Paketstationen verschiedener Dienstleister würden vermieden. Bei der Standortsuche werde mit Kommunen und Stadtverwaltungen zusammengearbeitet. Auf www.deinfach.de gibt es einen Standortfinder.