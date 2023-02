Es ist schon eine Weile her, dass die Lauterer in den ersten Wochen eines neuen Jahres hinauf zum Humbergturm gewandert sind. Selbst Werner Lademann, der Vorsitzende des Humbergturm-Vereins, muss kurz überlegen, wann die letzte Fackelwanderung zum Turm gewesen ist. „2018?“ Zweimal habe die Wanderung wegen Sturm und Regen abgesagt werden müssen. „Dann kam Corona und machte dem abendlichen Spaziergang einen Strich durch die Rechnung.“ Jetzt hat sich der Verein wieder ein Herz gefasst und lädt am Samstag, 4. März, zusammen mit der Forstabteilung des Referates Grünflächen der Stadt Kaiserslautern ein weiteres Mal zu einer Fackelwanderung hinauf zum Humberg ein.

Ein stabiles Hoch ist angekündigt

„Es sieht gut aus. Das Wetter hält“, freut sich Lademann über ein stabiles Hoch. Zwar sei es lausig kalt geworden, doch dagegen könne man etwas tun, in dem man sich warm kleidet. Individuell gestartet wird ab 18 Uhr vom Parkplatz Bremerhof aus. Dort können auch Fackeln käuflich erworben werden. Ebenso am Humbergturm. Sind die Wanderer erst einmal den gleichmäßig ansteigenden leichten 1,6 Kilometer langen Weg zum Humbergturm hinauf spaziert, erwartet sie stimmungsvolle Schweden- und Lagerfeuer. Mit einem musikalischen Programm werden die Rosenthaler Jagdhornbläser gegen 19 Uhr aufwarten. Für eine leibliche Stärkung ist gesorgt. Auch kann der Turm bestiegen werden.

Was den Reiz der Wanderung ausmacht? Für Lademann ist es der Abstieg vom Humberg durch den dunklen kahlen Winterwald, in dem die Flammen der Fackeln den Weg ausleuchten. „Zu sehen, wie sich die Teilnehmer gleich einem Lindwurm in Richtung Bremerhof bewegen, dazu der Blick in der Dunkelheit von oben auf die Stadt. Das ist im Sommer nicht möglich.“

Im Sommer ein Turmfest?

Seit 2002 lädt der Humbergturm-Verein zur Fackelwanderung durch den Stadtwald ein. Und jährlich waren es mehr Besucher, die der Einladung gefolgt sind. „Wenn das Wetter so bleibt, wird die Wanderung zum Humbergturm ein Erlebnis für Jung und Alt“, ist die Vorfreude des Vorsitzenden spürbar.

Für das laufende Jahr plant Lademann wieder Sommertouren zum Humbergturm. Eventuell auch ein Fest am Turm. „Es kommt darauf an, wie der heiß der Sommer wird.“