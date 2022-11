Was am Wochenende in Stadt und Kreis Kaiserslautern wichtig war:

Rund ums Fritz-Walter-Stadion soll ein neues Wohngebiet kommen. Erste Pläne gibt es, die Politik hat beschlossen, dass ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Jetzt gibt es dazu Entwürfe von Studierenden der Hochschule Kaiserslautern. Bis zu 3000 Wohnungen könnten entstehen.

Wie gelingt Integration? Diese Frage hat man sich beim Deutschen Alpenverein gestellt – und eine Antwort gefunden: Klettern verbindet. Alle zwei Wochen wird samstags zusammen mit Geflüchteten das gemeinsame Hobby praktiziert. Doch es gibt eine Hürde.

Zukunftspreise hat der Bezirksverband Pfalz am Freitagabend im Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) vergeben. Helmut Neunzert, emeritierter Professor und Gründer des ITWM, wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der 86-Jährige habe die Industriemathematik großgemacht, wurde ihm bescheinigt.

Bauer Peter Klug aus Enkenbach-Alsenborn geht neue Wege und schlägt dabei doch alte Pfade ein. Er pflanzt Bäume und Sträucher an die Gemüsebeete. Eine Doppelnutzung, die früher fast normal war und heute Agroforst heißt.

Am Samstag wurden der zweitägige St.-Andreas-Markt in Landstuhl und das neun Tage währende Weilerbacher Weihnachtsdorf eröffnet. Beide Veranstaltungen waren gut besucht, die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Aber es gab auch Kritik.