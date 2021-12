Bruchmühlbach-Miesau. Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau kauft ein neues Feuerwehrauto für die freiwillige Feuerwehr in Martinshöhe.

Einstimmig beschloss das der Verbandsgemeinderat am Freitagabend. Die Kosten für das Fahrzeug von einer Firma aus Lohenlinden mit der genauen Bezeichnung Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz, LF20 Kat, belaufen sich auf 344.785 Euro. Wie Erster Beigeordneter Markus Sauter (CDU), der Bürgermeister Erik Emich (CDU) vertrat, sagte, sei im Nachtragshaushalt 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro hierfür eingetragen. Das Geld wird 2022 bereitstehen. An Zuschüssen werden 139.000 Euro erwartet.