Die Otterberger Sport- und Freizeitanlage trägt künftig den Namen Wallonen-Stadion. Das beschloss der Verbandsgemeinderat auf Antrag der SPD-Fraktion. Zugleich soll auf dem Gelände des Sportvereins ein Gedenkstein für Karl-Heinz Schröder aufgestellt werden. Zunächst sei in der SPD auch diskutiert worden, ob das auf die Verbandsgemeinde übergegangene Stadion nicht nach dem vor zehn Jahren gestorbenen Schröder benannt werden solle, der eng mit dem SV Otterberg verbunden war, heißt es in dem Antrag. Über 30 Jahre führte er die Leichtathletik-Abteilung, mehrere Jahre auch den Gesamtverein. Schröder betreute Athleten, entdeckte viele junge Menschen für den Sport und begeisterte sie – beispielsweise Miriam Welte, die Olympiasiegerin im Bahnradsport, die als Leichtathletin anfing. Doch auch nach Rücksprache mit dem Verein fiel letztlich doch die Entscheidung für den Namen Wallonen-Stadion in der Wallonenstadt. zs