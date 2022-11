„Laterne, Laterne“: Am Martinstag fanden sich am Freitagabend mehrere hundert Kinder und Erwachsene auf dem St.-Martins-Platz ein und zogen anschließend durch die Innenstadt zum Rathaus.

Ein Meer leuchtender Laternen belebte den Platz um den Martinsbrunnen und brachte mit Farbtupfern Licht ins November-Dunkel. Groß war die Freude bei Kindern und bei den Pfarrern Andreas Keller von der Martinspfarrei und Richard Hackländer von der Stiftskirchengemeinde, dass nach einer Corona bedingten Pause von zwei Jahren wieder ein Martinszug durch die Innenstadt stattfinden konnte. Mit Liedern und Geschichten um den Heiligen, der von Christen gleichermaßen als Vorbild verehrt wird, erinnerten beide an Martin. Im Dialog mit den Kindern ließ Keller das Leben von Martin Revue passieren.

Als römischer Soldat soll Martin zu Pferd einem frierenden Bettler begegnet sein, seinen Mantel mit dem Schwert geteilt und eine Hälfte dem Bettler gegeben haben. Seine barmherzige Geste sei zum Sinnbild für Mitgefühl und christliche Nächstenliebe geworden, erinnerte Keller an Martin, der im heutigen Ungarn geboren und als Bischof von Tours (Frankreich) im vierten Jahrhundert starb. „Wer Martin feiern will, muss teilen“, erbat Keller um Spenden für Kinder und Erwachsene in Not. Hackländer bezeichnete Martin als einen Mann des Glaubens, als leuchtendes Vorbild für barmherziges Handeln.

Groß war die Freude, als der Soldat Martin (Rudi Scheubeck) im roten Mantel auf einem Schimmel und von einem Bettler (Klaus Schneider) begleitet, den Laternenzug durch die Innenstadt anführte. Auf dem Rathausplatz erwarteten die Besucher ein großes Martinsfeuer und das Martinsspiel mit der Mantelteilung. Musikalisch trug das Kolpingblasorchester Kaiserslautern zum Gelingen der Martinsfeier bei.