Auf dem Kerweplatz beim Sportverein Wiesenthalerhof lud der Heimatverein Erzhütten/Wiesenthalerhof am Maifeiertag zum Aufstellen des Maibaumes ein. Der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereines, Manfred Henkel, zeigte stolz die etwa 15 Meter lange Douglasie, die der Forstunternehmer Sebastian Resch an diesem Morgen im Wald gefällt hat. Da lag der Maibaum – geschmückt in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb noch vor den rund 60 Besuchern der Maifeier am Boden. Beim Maifest dabei waren auch einige Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Kaiserslautern geflohen waren. Nach kurzen Reden der Offiziellen ging Sebastian Resch mit seinem Forst-Spezialschlepper ans Werk (unser Foto) und stellte – unter dem Applaus der Besucher – den Maibaum in kürzester Zeit auf.