[Aktualisierung 21:39 Uhr] Auf der A6, Fahrtrichtung Mannheim, bei Kaiserslautern ist am Dienstagmittag ein 21-jähriger Mazda-Fahrer mit zwei Sattelzüge zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann ein Stauende zu spät erkannt und versuchte auszuweichen. Dabei geriet er ins Schleudern und kollidierte mit zwei Sattelzügen, die neben ihm fuhren. Alle drei Fahrzeuge wurde dabei stark beschädigt – die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro. Der Fahrer des Mazdas wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die A6 in Richtung Mannheim für drei Stunden teilweise vollgesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.