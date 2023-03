Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tokio, Kaiserslautern, Rostock und nun wieder Kaiserslautern. Der Weg, der gerade hinter Jonathan Horne liegt, war nicht einfach, und zu Ende ist er auch noch nicht. Die Bilder sind noch allgegenwärtig: Jonathan Horne, Karatekämpfer vom Teikyo-Karate-Team Kaiserslautern, verletzt sich bei den Olympischen Spielen im zweiten Vorrundenkampf schwer am Ellenbogen. Nach einer Erstversorgung kehrt er aus Tokio kurz heim nach Kaiserslautern, bevor er in Rostock am Ellenbogen operiert wird.

„Ich bin noch jung, das verheilt gut“, äußert sich der 32-Jährige, nach seinem Klinikaufenthalt wieder zurück in Kaiserslautern, mit einem optimistischen Blick in die Zukunft.