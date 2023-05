Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als er vor zehn Jahren durch Speyer spazierte und einen Blick in die evangelische Dreifaltigkeitskirche warf, traf er auf eine Besuchergruppe, die sich von einem Gästeführer die Malerei an Wänden und Decke der Kirche erläutern ließ. „Farbige Bilder aus dem Alten und dem Neuen Testament, die miteinander korrespondieren“, so Steffen Schramm. „Warum wird ein solches barockes Juwel immer nur unter kunsthistorischen Aspekten betrachtet?“ fragte er sich. „Warum bleibt bei der Betrachtung die theologische Perspektive außer Acht?“

Für den evangelischen Theologen, der aus der Westpfalz nahe Kusel stammt, Gemeindepfarrer in Mackenbach und Schwedelbach war und seit 2004 das Institut für