Schwimmen, Radfahren und Laufen war am Sonntagmorgen beim Kelten-Triathlon der Laufabteilung des TV Rodenbach angesagt. Gleich 34 Starter machten sich nicht wie üblich im Massenstart auf den Weg, sondern wurden in sechs Gruppen in den Wettkampf geschickt. Sieger wurde Simon Sokolski vom Ludwigshafener SV in 57:45 Minuten. Der Lokalmatador Patrick Day beendete den Wettbewerb als Elfter.

Die Vorbereitung auf den Kelten-Triathlon war wegen des Coronavirus eine besondere. Statt 72 Teilnehmern durften nur 34 Dreikämpfer an den Start gehen. „Der Triathlon hat seinen Namen bekommen, weil