Der Handel bewirbt den Tag erst nicht seit gestern: Confiserie, Kosmetik- und Wellnessbranche haben sich mit Angeboten auf den Muttertag eingestellt. Doch noch immer sind Blumen zu dem Anlass gefragt. Die Hände voll zu tun vor dem Ehrentag der Mütter hat Jessica Schwehm. Seit 2000 steht die Floristin in der Gärtnerei Koch und Christmann ihre Frau, sorgt für eine reichhaltige Auswahl an frischen Schnittblumen, bindet ansprechende Sträuße und dem Anlass entsprechende Gestecke. „Es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren“, verweist die Floristin auf die zwischenzeitlich größer gewordene Bandbreite der Überraschungen zum Muttertag. Doch sei ein Blumenstrauß zu dem Anlass noch immer willkommen.

Margeriten, Rosen und Pfingstrosen

Entsprechend hat sich das Segment im Hause Koch und Christmann auf den Muttertag eingestellt. „Margeriten, Rosen und Pfingstrosen haben zurzeit Saison. Die Zeit der Tulpen ist vorbei.“ Auch gibt es die ersten Sonnenblumen. Wie viele Waren hätten sich im Zuge der Preissteigerungen auch Blumen verteuert, gibt sie 4,50 Euro für eine Sonnenblume an. „Die war schon mal für zwei Euro zu haben.“ Ab Freitag werden Sträuße gebunden und Pflanzkörbe vorbereitet und im Kühlhaus aufbewahrt. Während Männer gerne zu bereits gebundenen Blumen greifen, lassen sich Frauen Sträuße gerne zusammenstellen, weiß die Floristin.

Nach wie vor werden anlässlich des Muttertages Aufträge per Fleurop bestellt. „Auch per Fleurop wünschen Kunden eine Beratung.“ Wie in anderen Branchen, mangelt es in der Gärtnerei Koch und Christmann an Personal. „Vor einem Tag wie Muttertag sind flinke Hände gefragt.“ So auch am Sonntag, an dem das Blumengeschäft von 9 bis 12 Uhr geöffnet ist.

Müttern tut Anerkennung gut

Selbst Mutter eines Sohnes, freut sich Jessica Schwehm an einem solchen Tag auch über einen Gutschein für eine Autowäsche. Ihrer eigenen Mutter kommt sie gerne mit einer Balkonbepflanzung entgegen. „Wir verbringen beim Pflanzen Zeit miteinander und trinken eine Tasse Kaffee. Doch nicht nur am Muttertag sollte man an die Mama denken.“ Müttern tue auch während des Jahres eine Anerkennung gut, macht sie sich zur Anwältin vieler Mamas.