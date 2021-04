Das Schöffengericht I des Amtsgerichts Kaiserslautern verurteilte am Donnerstag einen 38- jährigen Bäckergesellen wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung, tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie Führens einer Schusswaffe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung.

Dem auch nach eigenen Angaben alkoholabhängigen Mann (täglicher Konsum: zwei Flaschen Whisky) hatte die Staatsanwaltschaft in zwei miteinander verbundenen Verfahren vorgeworfen, die Taten anlässlich von drei Vorfällen in Kaiserslautern begangen zu haben – nämlich am 4. November 2019, am 31. Januar und am 4. Februar 2020.

Am 31. Januar dieses Jahres soll es in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße wegen zu lauter Musik zu einem Streit zwischen ihm und seiner Wohnungsnachbarin gekommen sein, in dessen Verlauf er ihr ans Bein getreten hat und ihr unter Vorhalt eines Messers gedroht haben soll, sie abzustechen. Als die herbeigerufene Polizei erschien, soll er sich gegen seine Fesselung gestemmt und anschließend Beamte an die Wand gedrückt und nach ihnen getreten haben, wobei er einen Beamten am Bein getroffen habe. Weiterhin soll er die Beamten mit Ausdrücken aus der Fäkalsprache bedacht und ihnen angedroht haben sie umzubringen. Er sei Reichsbürger.

Der Angeklagte fuchtelte mit einer Schreckschusswaffe am Pfalztheater herum

Am 4. Februar sei es am Pfalztheater in Kaiserslautern zu einem Vorfall mit einem unbeteiligten Passanten gekommen. Da habe der Angeklagte mit einer einer echten Waffe täuschend ähnlich sehenden Schreckschusspistole herumgefuchtelt und diese aus der Nähe mit dem ausgestreckten Arm in Richtung des Passanten gehalten. Nach seiner Festnahme hätte er die eingesetzten Beamten wiederum mit ehrverletzenden Äußerungen Bedacht. Anlässlich dieses Vorfall soll der Angeklagte eine maximale Blutalkoholkonzentration von 2,45 Promille intus gehabt haben.

Schließlich soll er, so der Vorwurf aus der zweiten Anklage, am 4. November 2019, nachdem er wegen Randalierens auf eine Polizeiwache gebracht werden sollte, die Beamten aufgefordert haben, mit ihm zu kämpfen. Er werde sie „platt machen“, sobald die Handfesseln geöffnet seien. Einen Polizeibeamten soll er bei dieser Gelegenheit auch mit den Worten „ Herr Hauptsturmführer“ verunglimpft haben.

Das Schöffengericht erachtete den Angeklagten aufgrund eigener, teilweise geständiger Einlassung und nach der Vernehmung einer Vielzahl von Zeugen für in allen Anklagepunkten schuldig, blieb aber mit seinem Urteil sechs Monate unter dem Antrag der Staatsanwältin.

Bei dem Vorfall im Februar war der Angeklagte vermindert schuldfähig

Der Verteidiger hatte den Strafantrag der Staatsanwaltschaft als überhöht gewertet und in Zweifel gestellt, dass der Angeklagte seine Nachbarin mit einem Messer bedroht habe, zumal dieses bei einer Wohnungsdurchsuchung direkt im Anschluss an den Vorfall nicht habe aufgefunden werden können. Das Gericht billigte dem Angeklagten verminderte Schuldfähigkeit in Anbetracht der Tat vom 4. Februar 2020 und im Übrigen strafmindernd alkoholbedingte Enthemmung zu. Zu seinen Gunsten wertete es auch, dass er eine Berufung wegen eines im Jahr 2018 ergangenen Urteils – damals war er wegen verschiedener Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung und zu einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt worden – zwischenzeitlich zurückgenommen hat. Das neuerliche Urteil ist noch nicht rechtskräftig.