Quasi über Nacht waren die Elektroleihroller am 15. Januar 2020 in Kaiserslautern aufgetaucht. Seitdem flitzen die grünen E-Scooter von Tier-Mobility durch die Stadt, bieten eine Alternative zur Autonutzung. Als Stolperfallen oder im Zusammenhang mit alkoholisierten Fahrern geraten sie allerdings immer wieder in die Schlagzeilen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung in Kaiserslautern“, bilanziert David Krebs, PR-Manager des Verleihers Tier-Mobility das erste Jahr des Unternehmens mit seinen Elektrotretrollern in