Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Herzen schlagen in seiner Brust. Das eine schlägt für Italien, das andere für Kaiserslautern. Eigentlich könnte Rocco Minicucci seit vielen Jahren seinen Lebensabend in Ruhe in seinem Zuhause in Farra d’Alpago, einem Ort in der Provinz Belluno in Norditalien, verbringen. Doch seit 53 Jahren zieht es ihn zusammen mit seiner Frau Teresa und seinem Sohn Mario von März bis September nach Kaiserslautern.

Wenn man ihn in der Eisküche des Eiscafés Rialto neben den beiden Profieismaschinen stehen sieht und ihm zuschaut, wie er mit einem großen Holzlöffel das gerade produzierte