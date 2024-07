Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ hat vor einigen Monaten den Text einer Internet-Ökonomin veröffentlicht, in dem es um die „klischeehafte Rollenverteilung“ in Geldfragen ging. Die Autorin scheint Kaiserslautern nicht zu kennen.

Bei uns verwalten zwei Frauen die kommunalen Finanzen, nämlich die Oberbürgermeisterin und ihre Kämmerin. Auch sind es ausschließlich Vertreterinnen des vermeintlich schwachen Geschlechts, die eine der erklecklichsten Einnahmequellen der Stadt am Sprudeln halten: die Politessen. Der Lauterer Politessendienst umfasst 39 Stellen, von denen zurzeit 30 besetzt sind. „Es handelt sich ausschließlich um Teilzeitkräfte“, heißt es auf RHEINPFALZ-Anfrage. Und: „Männliche Politessen gibt es keine.“

Ist das etwa ein Fall für die Gleichstellungsbeauftragte, die früher auch mal im Integrationsbüro gearbeitet hat? Vielleicht. Auf jeden Fall dürften sich die OBin und die Finanzreferentin über die einträgliche Arbeit der Polizeihostessen freuen. Denn der städtische Haushaltsplan veranschlagt fürs laufende Jahr satte 2,5 Millionen Euro aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die sogenannte Parkraumüberwachung ist eine hoheitliche Aufgabe, die der „Ahndung“ von „Verkehrsordnungswidrigkeiten“ dient.

2,5 Millionen Euro jährlich

Darunter fallen vor allem Verstöße gegen Halte- und Parkverbote sowie die Überschreitung der bezahlten Abstelldauer. Der Gewinn, den die Stadt durch Gebühren einstreicht, wird im Zug der „Parkraumbewirtschaftung“ kalkuliert – genau wie die Einnahmen durch Bußzettel. Deren Ansatz für 2023 betrug 2,26 Millionen, von denen bis zur Jahresmitte 1,38 Millionen einkassiert wurden. Anno 2022 wurde ein „Ertrag“ von 2,87 Millionen Euro abgesahnt.

Ein Gutteil davon, so fürchte ich, stammt aus „Ordnungswidrigkeitsverfahren“ gegen mich. Unerbittlich hageln zahlungspflichtige Verwarnungen auf mich herab, weil ich mich als Verkehrsteilnehmer fehlverhalten habe. Womöglich liegt’s daran, dass mein Fahrerlehrer ein Mann war. Der Lauterer Politessendienst jedenfalls ist fest in zarter, harter Frauenhand. Sogar die E-Mail-Adresse der Dienststelle, die ich aufgrund schuldbewusster Einsicht in meine Verfehlungen noch nie kontaktiert habe, wurde erst kürzlich von „politessendienst@“ in „bussgeldstelleverkehr@“ umbenannt.

Männliche Politessen heißen „Politeure“

Männliche Angehörige der Hilfspolizei, die übrigens keine reguläre Ausbildung durchlaufen und in Lehrgängen auf ihre Tätigkeit vorbereitet werden, heißen laut Institut für deutsche Sprache übrigens „Politeure“.

Im Englischen werden Politessen viel liebevoller als „Meter Maids“ (Parkuhr-Mädels) tituliert. Der deutsche Begriff setzt sich aus Polizei und Hostess zusammen, also aus Ordnungsverwaltung und Gästebetreuerin. Ich für meinen Teil könnte auf diese Art von Betreuung verzichten. Sie ist mir schlichtweg zu teuer. Ich weiß von Mitmenschen, die wegen Parkraumbewirtschaftung und Politessendienst die Lauterer Innenstadt meiden, so gut es geht.

Derweil stromern die uniformierten Freundinnen und Helferinnen mit Handykamera und tragbarem Knöllchendrucker durch die City. Dabei meint das französische Wort „politesse“ ja Höflich- oder Freundlichkeit. Im Jargon bedeutet es aber auch so viel wie falsche Freundin.

Lässt sich denn, so fragte ich beim Stadtpresseamt an, wenigstens im Park- und Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmerinnen eine Art Lerneffekt erkennen? Die Antwort ist kurz und eindeutig: „Nein.“

Es geht also weder um Verkehrserziehung noch um die öffentliche Ordnung. Es geht um 2,5 Millionen Euro.