Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bereits seit 50 Jahren beteiligt sich das Burggymnasium an „Jugend forscht“. Die RHEINPFALZ hat mit drei ehemaligen Teilnehmenden gesprochen, welche Erinnerungen sie mit dem Wettbewerb verbinden.

„Jugend forscht“ hat schon so manchen Lebensweg nachhaltig geprägt. Selbst wenn einige der Teilnahmen bereits Jahrzehnte zurückliegen, so sind die Erinnerungen daran in den Köpfen