Der Badmintonverein Kaiserslautern feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Ein halbes Jahrhundert, in dem er diesen Sport in Lautern etablierte. Kein Wunder, dass zur großen Jubiläumsfeier viele Gäste erschienen und dem Verein und seinem Präsidenten Hubertus Gramowski gratulierten.

Mit 50 ist man ja eigentlich schon etwas in die Jahre gekommen, und die besten Zeiten liegen oft schon hinter einem. Doch das trifft für den Badmintonverein (BV) nicht zu. Hat er sich doch seinen jugendlichen Elan und sein zukunftsgewandtes Streben in diesen vielen Jahren bewahrt. Warum das so ist, erklärt Hubertus Gramowski so: „Die Nachwuchsarbeit war uns schon immer sehr wichtig.“

Aber das ist nur eine Facette dieses Badminton-Erfolgsmodells. In gewisser Weise ist der BV eine große Familie, in der alle Generationen ihren festen Platz haben und willkommen sind. Nicht wenige haben sich dem BV in jungen Jahren angeschlossen und sind bis ins gesetzte Alter ihrem Sport und ihrem Verein treu geblieben. Ein Beispiel für solch eine Verbundenheit sind Hubertus Gramowski und seine Ehefrau Birgit. Als vor einem halben Jahrhundert Jochen Nieder und Klaus Fuchs die Badmintonabteilung des TuS Dansenberg ins Leben riefen, aus der dann elf Jahre später der BV Kaiserslautern entstand, waren die beiden auch schon mit von der Partie, entdeckten ihre Liebe zu diesem Sport, der damals noch von vielen – zu Unrecht – mit dem Federballspiel gleichgesetzt wurde.

Das Paar Gramowski ist seit Anfang an mit Leib und Seele dabei

Das Ehepaar Gramowski spielte aber nicht nur Badminton, sondern übernahm auch bald in verschiedenen Ämtern Verantwortung. Beide erwarben den Trainerschein und engagierten sich im Jugend- und Seniorenbereich. Hubertus Gramowski wurde Abteilungsleiter und später, im Jahr 1983, Vorsitzender des BV Kaiserslautern. Ein Amt, das er bis 2017 bekleidete und in dem er den Verein führte, repräsentierte und personifizierte.

Rückblickend auf seine Zeit als Vorsitzender sagt Gramowski, dass die vielen Ehrungen, die er erhalten habe, eigentlich seine Ehefrau hätte bekommen müssen. „Sie ist die gute Seele des Vereins.“ Dass die beiden nicht nur in ihrem großen Einsatz für den BV harmonierten, sondern auch auf dem Badmintonfeld, zeigt ihr gemeinsames Spiel. „15 Jahre haben wir zusammen in der Mannschaft Mixed gespielt“, sagt der 76-Jährige, dessen Engagement für seinen Verein ungebrochen ist, nach seinem Rückzug als Vorsitzender nun als Präsident des BV Kaiserslautern.

Seine Nachfolge als Vorsitzender hat Markus Koch angetreten. Aus dem Köln-Bonner-Raum stammend, kam Koch als junger Mann nach Kaiserslautern, um hier zu studieren. Da er in seiner Heimat Siegburg schon Badminton gespielt hatte, schloss er sich dem BV an und blieb dann auch nach dem Abschluss seines Studiums in Kaiserslautern. Fast 35 Jahre ist der neue Mann an der Spitze mittlerweile Mitglied beim BV. Bei der Jubiläumsfeier in der Theo-Barth-Halle in Erlenbach hob Koch die besondere Rolle hervor, die Birgit und Hubertus Gramowski für den BV spielten und noch immer spielen. Durch deren Engagement „wurde der Verein zu dem, was er ist und zu dem, was ihn ausmacht: ein Badmintonverein und mehr...“

Groß im Leistungssport und der Jugendförderung

Natürlich wird beim BV Kaiserslautern, der rund 280 Mitglieder zählt und damit einer der größten Vereine im Badminton-Verband Rheinhessen-Pfalz ist, wettkampfmäßig Badminton gespielt – die erste der drei Mannschaften tritt nach ihrem Aufstieg in der Rheinhessen-Pfalz-Liga an –, aber Leistungssport ist nicht alles. Viel Wert wird auf Breitensport gelegt und die Förderung des Nachwuchses. Die jährlich stattfindenden „Junior Op'n“, das größte Jugendturnier im Südwesten, haben den BV weit über die Grenzen des Verbandes bekannt gemacht. Bemerkenswert war auch der Länderkampf Deutschland gegen Dänemark, den der BV im November 2016 in der Barbarossahalle ausrichtete.

Welche Anerkennung der BV genießt, zeigen die vielen Gratulationen zum Jubiläum. So schrieb der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern, Klaus Weichel, ein Grußwort in der Vereinszeitung des BV Kaiserslautern, „Clear“. Ebenso Rudolf Storck, der Präsident des Sportbundes Pfalz, und Konrad Reuther, der Präsident des Badminton-Verbandes Rheinhessen-Pfalz. Bei der Feier zeichnete der Vorsitzende des Sportkreises Kaiserslautern, Udo Lackmann, Andrea Carius, Harald Bauer, Florian Höpel und Thomas Gaul mit der Ehrennadel in Bronze des Sportbundes aus und Michael Vorlaufer und Oliver Metz mit der Nadel in Silber.

Zu den Gästen gehörte auch die Bürgermeisterin Beate Kimmel. Für sie sei es ein Freude, an diesem Abend beim BV Kaiserslautern zu sein, sagte Kimmel und unterstrich die Bedeutung des Vereins in Sachen Jugendarbeit. „Sport ist einfach großartig“, sagte die Bürgermeisterin und erzählte, dass sie selbst zusammen mit ihrer Schwester „leidenschaftlich Badminton“ gespielt habe.