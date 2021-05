Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat angeregt, die von der Corona-Krise besonders betroffene Gastronomiebranche durch eine zeitlich befristete Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf sieben Prozent zu unterstützen. Was eine solche Senkung für Gastronomen bedeuten würde, darüber hat Joachim Schwitalla mit Tobias Maurer, Betreiber des Hotel-Restaurants Bremerhof, gesprochen.

Herr Maurer, mit welchen Mehrwertsteuersätzen haben Sie es in der Gastronomie zu tun?

In der Gastronomie gibt es bezüglich der Mehrwertsteuer skurrile Regelungen. Beim Catering fallen beispielsweise sieben Prozent an. Aber nur, wenn kein Porzellan mitgeliefert wird. Andernfalls fallen 19 Prozent an. Ein Eis aus unserer Eistruhe ist mit sieben Prozent zu versteuern. Bestellen Sie ein Bällchen Eis bei unserem Service, fallen 19 Prozent an. Des Weiteren muss beachtet werde, dass wir mit sieben Prozent Vorsteuer selbst einkaufen, dann aber 19 Prozent abführen müssen.

Die Mehrwertsteuer ist eine Steuer, die der Endverbraucher zu zahlen hat. Inwiefern wird die Gastronomie durch eine Senkung der Mehrwertsteuer von bisher 19 auf sieben Prozent finanziell entlastet?

Grundsätzlich ist es so, dass alle unsere Steuern und Kosten vom Endverbraucher, also von unseren Gästen, getragen werden müssen. Würde die Mehrwertsteuer für die Gastronomie von 19 auf sieben Prozent gesenkt, würde der Gast wie bisher den mit 19 Prozent ausgewiesenen Rechnungsbetrag bezahlen, der Betrieb aber nur sieben Prozent Mehrwertsteuer abführen müssen. Die Differenz von 12 Prozent käme der Finanzierung der Gastronomie zugute. Die Entlastung von zwölf Prozent auf Speisen würde dem Unternehmen die Möglichkeit geben, schneller wieder gesund am Markt bestehen zu können.

Wie lange ist Ihr Betrieb jetzt geschlossen?

Gemäß einer Verordnung der Landesregierung mussten wir sehr kurzfristig am Freitag, 20. März, schließen. Die Mitteilung erreichte uns gegen 14 Uhr. Ab 18 Uhr mussten wir den Betrieb einstellen. Logistisch eine Katastrophe, da alle Lieferungen für das Wochenende am Vormittag eintrafen. Natürlich saßen wir auf der Ware.

Können Sie die dadurch entgangene Umsatzeinbuße beziffern?

Im März hatten wir eine Umsatzeinbuße von 60 Prozent. Da wir im April nicht öffnen dürfen, beträgt der Ausfall 100 Prozent.

Wäre eine zeitlich begrenzte Senkung des Mehrwertsteuersatzes eine geeignete Maßnahme, die Ausfälle der Gastronomie durch die Corona-Krise abzufedern?

Es wäre ein gutes Signal. Jedoch brauchen wir uns keine großen Illusionen zu machen, dass nur diese Maßnahme alleine die Gastronomie retten wird.

Viele Lauterer vermissen den Besuch im Biergarten des Bremerhofs. Wann denken Sie, werden Sie den Biergarten wieder öffnen können?

Die Landesregierung lässt uns völlig im Regen stehen. Es ist für uns betriebswirtschaftlich unmöglich zu planen, da es kein Feedback gibt, wann es gemäßigt weiter gehen kann.