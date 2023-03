Der SV Steinwenden will am Sonntag, 14 Uhr, gegen TB Jahn Zeiskam seinen ersten Sieg im Jahr 2023 einfahren. Nach der Derby-Niederlage in Hohenecken zeigte sich der SVS vom Rückschlag gut erholt und sicherte sich ein 2:2 bei Basara Mainz.

Cheftrainer Daniel Meisenheimer freute sich über eine deutliche Leistungssteigerung. Nach der schmerzhaften Derby-Niederlage in Hohenecken hatte der Trainer deutlich gefordert, dass die Mannschaft nach ihrer schwachen Leistung eine Reaktion zeigen soll.

Die ist laut Meisenheimer erfolgt. „Es war ein ganz anderes Auftreten und ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute endlich mal wieder auf den Platz gebracht, was wir können“, sagt Meisenheimer. Für ihn überwogen, trotz zweimal verspielter Führung, am Ende die positiven Aspekte. Vor allem deshalb, weil Torhüter Romperto Bana durch eine Rettungsaktion auf Kosten einer Roten Karte das 3:2 und damit den späten Knockout verhinderte – und der SVS dadurch nicht nur einen positiven Trend, sondern auch etwas Zählbares aus Mainz mitnehmen konnte. Das „kleine Erfolgserlebnis“ – in Form eines Punktes – war am Ende enorm wichtig für das Selbstvertrauen.

Mannschaft braucht Selbstvertrauen

Das benötigt die Mannschaft am Sonntag. Das Team will endlich den ersten Sieg im Jahr 2023 einfahren und baut dabei auf die Heimstärke vor eigenem Publikum. „Wir waren gegen Pirmasens schon nahe dran. Wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen und uns über den Kampf die drei Punkte holen“, fordert Meisenheimer. Dass dies gegen einen Gegner wie Jahn Zeiskam kein einfaches Vorhaben wird, weiß man beim SVS. „Zeiskam ist ein kompaktes, spielstarkes Team und will nach der unerwartet hohen Niederlage am letzten Wochenende bestimmt Wiedergutmachung“, glaubt Coach Meisenheimer.

Gegner steht unter Zugzwang

Die Südpfälzer stehen vor dem SVS in der Tabelle, haben in diesem Jahr bereits zwei Spiele gewonnen, aber auch schon zweimal verloren. Nach der klaren 0:3-Heimniederlage gegen den FK Pirmasens II am vergangenen Wochenende steht auch der Jahn am Sonntag unter Zugzwang. Bei einer Niederlage kann der SVS nach Punkten gleichziehen. In der Vorrunde gab es beim 0:0 in Zeiskam einen ganz engen Abnutzungskampf und am Ende ein gerechtes Unentschieden.

Ein enges Spiel erwartet Meisenheimer auch am Sonntag. Er selbst wird verletzt fehlen. Torwart Mica Pfeiffer ist wieder fit. Auf der Bank wird Torwarttrainer Florian Fromlowitz erneut für den Fall der Fälle einsatzbereit sein.