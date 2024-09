Der amerikanische Pop-Art-Künstler James Francis Gill kommt in die Landauer Galerie Z. Der letzte Buchstabe des Alphabets steht für in diesem Fall für Uschi Zoller, die früher auch in Landstuhl aktiv war und aus dem Lauterer Land stammt. Die Kunst-Ikone Gill will eine ihm gewidmete Schau am 11. September besuchen.

Es ist ein Feuerwerk der Pop-Art, das im Monat September in der Galerie Z gezündet wird und gewiss auch ein Ausstellungshöhepunkt im 37-jährigen Bestehen der renommierten Institution.