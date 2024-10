Die Mitarbeiter des Instituts für Technologie und Arbeit (ITA) an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau trauern um Klaus Joachim Zink. Der Gründungsvater und Spiritus Rector des Instituts starb am 26. September in Iserlohn. Er wurde 77 Jahre alt.

Zink war von 1980 bis 2012 ordentlicher Professor für Industriebetriebslehre und Arbeitswissenschaft an der Technischen Universität Kaiserslautern.