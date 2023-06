Gut essen und dabei gut aussehen – das ist der Charme eines Dîner en blanc. Nach dreijähriger Pause soll am Abend des 22. Juli wieder in einem festlich anmutenden Rahmen bei leckeren Speisen und erfrischenden Getränken geschlemmt werden.

Unter dem Namen Gilbert, der seine wahre Identität geheim hält, organisiert ein Kaiserslauterer bereits seit 2013 die Veranstaltung in der Barbarossastadt. „Das Flair, im Herzen der Stadt in ausschließlich weißer Kleidung zu dinieren, ist etwas ganz besonderes“, schwärmt Gilbert. Mit seinem Engagement möchte der Freund spontaner Abendessen im Stil einer Gala dazu beitragen, etwas Schönes zu schaffen. Die Bemühungen scheinen sich zu lohnen: „Die Leute sehnen sich nach Geselligkeit und dazu gehört schließlich auch ein Dîner en blanc in Kaiserslautern.“

Das Spektrum der Altersklassen war bei den bisherigen Ausgaben immer weit gestreut. „Dadurch kommen wunderschöne Gespräche zwischen den Generationen zustande“, erzählt Gilbert. „Dies prägt den Charakter der Veranstaltung.“ Doch auch der Umweltaspekt soll nicht zu kurz kommen: „Man nimmt öffentlichen Raum in Anspruch und verlässt diesen besenrein.“ Dies gebiete der „Geist eines Dîner.“

Zunächst in einem jährlichen Turnus veranstaltet, möchte der Organisator das Fest nun nur noch in einem Rhythmus von drei bis vier Jahren auf die Beine stellen. Die Entscheidung sei keinesfalls unüberlegt. „Das Dîner soll etwas Außergewöhnliches bleiben“, erklärt Gilbert. Mit der Entscheidung möchte er „die Gefahr einer Abnutzung vermeiden“.

Zum Reiz der Veranstaltung trägt sicherlich die Geheimniskrämerei bei. Keiner weiß vorher, wo sie stattfindet – mit Ausnahme der Teilnehmenden natürlich. Erst am Morgen des Veranstaltungstages teilt Gilbert den Angemeldeten mit, wo sie sich in Weiß gekleidet versammeln sollen. Zum jetzigen Zeitpunkt verrät der Initiator nur: „Das Galaessen in festlich schöner Atmosphäre wird in der Innenstadt stattfinden.“

Wer Interesse am Dîner en blanc hat, soll sich unter der Telefonnummer 0151 14143268 unter Angabe der Teilnehmerzahl per Textnachricht oder Anruf anmelden.