Liv-Grete Köntopp liebt es, schnell mit dem Kanu übers Wasser zu gleiten. Und schnell kann sie gut! Letztes Jahr ist die 14-Jährige zweimal zur Deutschen Vizemeisterschaft gefahren.

Es ist gerade Winter und meist recht kalt. Da sind Hallensportarten durchaus im Vorteil. „Stimmt schon“, muss Liv-Grete Köntopp lachen. Die 14-Jährige, die in Kaiserslautern das Hohenstaufen-Gymnasium besucht und am Gelterswoog alles rund ums Kanu samt schnellem Vorwärtsgang erlernt hat, fährt seit der vergangenen Saison für den WSV Mannheim-Sandhofen. Spielt momentan aber keine große Rolle, ob sie am Gelterswoog oder im Sandhofener Altrhein ihr Kanu zu Wasser lässt, kalt ist es überall. „Die Finger und die Unterarme, die werden so richtig kalt, weil da das Wasser dranspritzt“, gibt Liv-Grete einen Einblick in den Trainingsalltag. „Wenn man fährt und sich anstrengt, wird der Rest vom Körper nicht kalt“, ergänzt sie. Trotzdem, Kanuten müssen hart im Nehmen sein, da wird immer trainiert, es sei denn, das Wasser ist zugefroren. Einmal war sie zusammen mit Eisschollen auf dem Wasser, erzählt sie.

Bei den Regatten ist das mit der Temperatur deutlich angenehmer. Die Süddeutschen Kanumeisterschaften waren im wohl temperierten Juli und praktischerweise im vertrauten Altrhein-Wasser in Mannheim-Sandhofen. Liv-Grete und ihr Kanu waren da absolut nicht zu schlagen. Gleich fünf Mal hatte sie die Bootspitze, ach was, das ganze Boot auf voller Länge vorn. Sie beweist neben Siegeswillen, taktischem Können und präziser Technik vor allem eins, Kondition und Schlagkraft. Im K1, im K2 und im K4 über 500 Meter sitzt das Lauterer Mädel im siegreichen Boot. Im Einer gewinnt sie zudem die Langstrecke (2000 m) und sichert sich Titel Nummer fünf im Mehrkampf.

Fast Gold

Im August bei den Deutschen Meisterschaften im Hamburger Hafen mit einer guten Brise und recht wackeligem Wasser kehrt Liv-Grete mit zahlreichen vorderen Finalplatzierungen, einem vierten Platz im K1 über 500 und über 1500 Meter, und der Silbermedaille im K2 und im K4 über 500 m nach Kaiserslautern zurück. Knapp waren beide Silberplätze, fast wäre es Gold geworden. Das spornt die ehrgeizige Sportlerin, die sich riesig über den Erfolg gefreut hat, natürlich an. Wer verliert schon gerne durch eine Wimpernschlagentscheidung den Titel?

Im Oktober folgt der nächste Streich. Bei der DM im Kanu-Marathon sitzt Liv-Grete im K2, nach 11 km gibt es Bronze.

„Mein Ziel ist es, in diesem Jahr wieder eine Medaille bei der Deutschen Meisterschaft zu schaffen“, blickt sie schon mal rein in den diesjährigen Sommer zur nächsten großen, sicher strammen Herausforderung. Liv-Grete wird im Sommer 15, heißt, sie fährt in diesem Jahr keine Schüler-A-Rennen mehr. Sie startet bei den Regatten ab sofort in der Jugend und ist dann natürlich als Aufrücker erst mal der jüngere Jahrgang.

Lob vom Trainer

„Liv zeichnet sich aus durch größten Trainingsfleiß, Engagement, Leistungsbereitschaft, Gewissenhaftigkeit im Training, Zielstrebigkeit und gesunden Ehrgeiz im Wettkampf. Sportlerinnen wie Liv sind Ausnahmeerscheinungen. Man kann vor ihr einfach nur den Hut ziehen“, bringt es ihr Trainer Jörn von zur Mühlen für sich auf den Punkt. Dazu noch der Wille der jungen Kanutin, auch in diesem Jahr eine Medaille zu holen, da kann sich die Konkurrenz schon mal warm anziehen.

Genau das macht Liv-Grete Köntopp derzeit tatsächlich selbst. Wenn sie nach dem Training ihr Boot aus dem Wasser holt, zieht sie sich warm an. Ganz ehrlich gibt sie dann zu, dass es jetzt im Winter nicht ganz so schlimm für sie ist, wenn das Wassertraining mal ausfällt ...