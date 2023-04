Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerade mal fünf Jahre ist es her, dass die Bundesregierung fürs Vorgehen deutscher Truppen in Afrika erstmals den angemessenen Begriff verwendete: Das Massaker an 85.000 Herero und Nama zwischen 1904 und ’08 war laut Berliner Außenministerium ein „Vernichtungskrieg und Völkermord“. Ein Teilnehmer des Gemetzels ist bis heute Namensgeber einer Straße in Otterbach.

Franz Mayer kämpfte in der „Schutztruppe“ in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, das im Gebiet des heutigen Namibia lag. Er war der Sohn des Otterbacher Alt-Bürgermeisters