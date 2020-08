Froh über die großzügige Blüte

„Die Sonne scheint 'immer' auch wenn wir sie nicht sehen ... am Himmel, in unseren Herzen und durch die Blumen.“ Zu diesem Spruch hat sich Bernd Barth durch die Sonnenblume inspiriert gefühlt. Ein Insekt ist im Anflug.

Über viele Blüten an seinem Oleander im Garten freut sich Werner Gilla aus Siegelbach.

Über den Gartenzaun geschaut

Einen Grünspecht hat Sonja Käfer in Nachbars Garten entdeckt und war schnell genug, ihn mit der Kamera abzulichten. „Ein seltener Anblick und darum noch schöner“, so die Leserin.

Vorsicht vor bösen Buben

„Licht und Schatten“ hat Herbert Rohmer seine Aufnahme am ehemaligen Gefängnis in der Morlauterer Straße genannt. Dort stehen bei der Hitze alle Poller in Reih und Glied. Ein Spruch aus der Lauterer Vergangenheit gehe wie folgt: „Zu den bösen Buben hat man früher gesagt – wann de net brav bischt, kummscht de an de „Morlauterer Weg“!

Ein besonderes Bienen-Exemplar

Ein etwas „haariger Vertreter einer Biene“ ist Günther Pitschi auf einer seiner Exkursionen auf einem Feld am Tränkwald in Siegelbach aufgefallen. „So ein Exemplar von Biene ist mir noch nicht untergekommen und war mir unbekannt.“ Er hat über den Fachbeirat des Naturguckers recherchiert: dort wurde ihm „das kleine Wildbienchen als Braunbürstige Hosenbiene (Dasypoda hirtipes) bestimmt“.

Beim Abendspaziergang entdeckt

Herbert Rohmer war vor einigen Abenden zwischen Blechhammer und Vogelwoog spazieren. Der Graureiher sei zunächst auf dem Fahrweg gewesen und habe sich dann auf den Baumresten im Blechhammer zum Fotografieren „aufgebaumt“.