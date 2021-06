„Auch in Zeiten von Taschendieben, falschen Polizeibeamten, Internetbetrügern und Ladendieben gibt es sie noch: die ehrlichen Menschen“, schreibt die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung. „Einer davon, ein 55-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet“, ist am Mittwochnachmittag zur Polizeiinspektion in der Logenstraße gekommen, um eine „Fundsache“ abzugeben. Es handelte sich um 25 Euro Bargeld, das der Mann gegen 14.15 Uhr in der Eisenbahnstraße auf dem Gehweg gefunden hatte. Die Polizei findet das offensichtlich richtig gut: „Dem ehrlichen Finder ein dickes Dankeschön!“ Wem das Geld gehört, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Es wird ans Fundbüro der Stadt weitergeleitet.