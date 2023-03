Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auftakt nach Maß: Die U17 des 1. FC Kaiserslautern ist mit einem 3:0-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt in die verbleibende Restrunde der B-Junioren-Bundesliga gestartet. Trainer Max Bergemann-Gorski feierte in seinem dritten Spiel an der Seitenlinie den ersten Erfolg.

Drei Punkte, kein Gegentor – was für die Profis der Roten Teufel in den letzten Wochen und Monaten fast schon Routine geworden ist, ist für die Nachwuchskicker recht ungewohnt. Doch im Kellerduell