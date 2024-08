Fußball-Profi zu werden, ist nicht so einfach. Talent und Geduld sind gefragt. Das gilt auch für Spieler, die in den Nachwuchsteams des 1. FC Kaiserslautern kicken. Immerhin sind einige auf dem Sprung.

So ziemlich jedes Kind, das mit dem Fußballspielen anfängt, träumt davon, einmal Profi zu werden. In vollen Stadien zu spielen, vielleicht gar einmal in die Nationalmannschaft zu kommen.