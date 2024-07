Mietern etwas zurückgeben und sie vereinen: Diesem Ziel kam die Bau AG am Samstag im Fischerpark näher. Der Innenhof des Bau-AG-Geländes war beim Mieterfest gut besucht. Unter dem Motto „Little America – Bau AG meets USA“ konnten die Besucher einen Hauch amerikanischer Stimmung einfangen.

Bereits eine Stunde vor der Eröffnung des Mieterfestes füllten sich die Sitzbänke, Schattenplätze bevorzugt. Nach der Eröffnungsrede – Bau-AG-Vorstand Thomas Bauer trat gegen 11.30 Uhr auf die Bühne – machten sich vor allem die Kinder auf den Weg, die verschiedenen Attraktionen zu entdecken. Sie testeten ihre Fähigkeiten im Luftballon-Darts, Cornhole, Ringwerfen und Tic Tac Toe. Auch auf der Hüpfburg oder an den Kinderpools herrschte durchgehend Betrieb. Einen Höhepunkt bot das Bullenreiten. Doch nicht nur die Kleinen hatten Freude am Mieterfest. Gerade für ältere Mieter sind die Feste und Veranstaltungen der Bau AG eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen, die so im Alltag vielleicht gar nicht erst entstehen würden. „Laut Statistik sind circa 60 Prozent unserer Mieter über 80 Jahre alt. Nun ist es auch kein Geheimnis, dass im hohen Alter die Einsamkeit eine Rolle spielen kann. Wir tun viel dafür, dieser entgegenzuwirken“, erklärte Bauer.

Busreisen und gemeinsames Kochen im Stadtteilbüro

Die Bau AG veranstaltet neben dem Mieterfest auch Busreisen oder will mit den Stadtteilbüros für ein engeres Miteinander unter den Mietern sorgen. Durch solche Veranstaltungen sei es schon häufiger dazu gekommen, dass Senioren, die nur wenige Häuser voneinander entfernt oder sogar im selben Wohnblock leben, ins Gespräch gekommen seien, seither regelmäßig gemeinsam etwas unternähmen. Die Stadtteilbüros bieten regelmäßige Treffen an. Es wird unter anderem gemeinsam gekocht, kleinere Ausflüge werden gestartet oder die Teilnahme an Aktionen wie der Lautrer Kehrwoche geplant. Der Zusammenhalt in der jeweiligen Wohngegend soll dadurch gestärkt werden.

Passend zum USA-Motto war der Innenhof der Bau AG mit blauen, weißen und roten Luftballons geschmückt, Sänger Matthias Kinder und DJ Domi sorgten mit ihrer Musik für amerikanisches Flair. Auch das Essen war typisch: Es gab Hot Dogs, Cheeseburger, Veggieburger und Süßigkeiten sowie erfrischende Margaritas an der Strandbar. Die Kindergärten der Bau AG boten Kaffee und Kuchen an.

Bau AG: Etwa 5000 Wohnungen in der Stadt

„Zum Mieterfest stellen wir immer wieder verschiedene Themengebiete auf die Beine. Dieses Jahr sind es die USA, und jeder, der hier wohnt, weiß, wie viele US-Amerikaner in der Umgebung und in der Stadt leben. Während der EM 2016, die in Frankreich ausgetragen wurde, hatten wir ein französisches Motto“, fügte Bauer hinzu. Im vergangenen Jahr lautete das Thema „Hawaii-Party“.

Bauer verlässt sich bei der Planung des Mieterfestes voll und ganz auf seine Belegschaft. Ein dreiköpfiges Team liefere die Vorschläge und Ideen für die Feste.

Das Fest findet jedes Jahr am letzten Juniwochenende im Fischerpark statt. „Seit zehn Jahren veranstalten wir das Ganze hier bei uns daheim. Für die Leute ist die Fischerstraße recht einfach zu erreichen und zentral in der Stadt. Für uns ist es auch logistisch viel einfacher hier mit den Mietern zu feiern“, sagte Bauer. Das Fest fand früher an wechselnden Standorten statt. Die Bau AG verfügt laut Bauer über etwa 5000 Wohnungen und circa 6500 Mieteinheiten in der Stadt.