Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist mitunter erstaunlich, was unseren Leserinnen und Lesern alles so auffällt. Wo andere achtlos darüber hinwegsehen oder aber wie in unserem konkreten Fall hinweggehen, bleiben andere stehen und formulieren eine Frage daraus.

Die Leserin, die schon den Verteilerkasten mitten im Bürgersteig in der Medicusstraße monierte, machte nun auf eine Flickarbeit am Marktplatz an der Königstraße aufmerksam. Mit Teer