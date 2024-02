In der Stadthalle soll es künftig einen Menstruationsartikel-Automaten geben. Das beschloss der Stadtrat auf Initiative des bisherigen Kinder- und Jugendbeirats. „Das Aufhängen von Spendern für Damenhygieneartikel ist wichtig, weil es Frauen an öffentlichen Orten ermöglich, leichter an notwendige Produkte zu kommen, wenn sie ihre Periode haben“, begründete Beiratsvorsitzender Cedric Gins. Das helfe dabei, Scham zu reduzieren, fördere die Hygiene und gebe Mädchen und Frauen mehr Kontrolle über ihre eigene Gesundheit und Würde während der Menstruation. Gins verwies darauf, dass es einen solchen Spender beispielsweise an der Kaiserslauterer IGS Bertha von Suttner gebe, der sehr gut angenommen werde. Während sich der Beirat, der sich künftig Kinder- und Jugendparlament nennen kann, für einen weiteren Spender im Dorfgemeinschaftshaus starkmachte, votierte der Stadtrat mehrheitlich dafür, zunächst nur einen Automaten anzuschaffen. Damit sollen erst einmal Erfahrungen gesammelt werden. Der Stadtrat empfiehlt zudem der Verbandsgemeinde, Spender im Jugendtreff und an der Otterberger Integrierten Gesamtschule anzubringen.