Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür. Unser Autor befasst sich deshalb in der Wochenend-Kolumne mit skurrilen Fakten rund ums Wählengehen.

Das Stadtgespräch vor einem Wahltag könnte recht kurz gehalten werden. „Liebe Leserinnen und Leser – gehen Sie wählen. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen: Andreas Sebald.“

So einfach kommen Sie mir aber nicht davon. Ich will mit der Wahlbeteiligung anfangen. Die lag beim letzten Urnengang im März 2021 bei 64,4 Prozent. Gut zwei Drittel der in Rheinland-Pfalz Wahlberechtigten haben also an diesem Tag ihre beiden Kreuze gemacht. Ähnlich wie bei der Bundestagswahl wählen die Menschen zwischen Koblenz, Trier, Ludwigshafen und Zweibrücken seit 1991 mit zwei Stimmen, eine für den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin im Wahlkreis, und eine, mit der bestimmt wird, welche Partei am Ende die stärkste Fraktion und damit den Ministerpräsidenten stellen wird.

Frauenwahlrecht ist vergleichsweise junge Errungenschaft

Allerdings war vor fünf Jahren auch jeder Dritte eben nicht wählen. Das mag an der Corona-Pandemie gelegen haben, wobei das nicht der alleinige Grund gewesen sein kann. Zum Vergleich: Bei den Wahlen 2006 fiel die Wahlbeteiligung gar unter die 60-Prozent-Marke (58,2), zehn Jahre später, 2016, waren mit 70,4 Prozent gar nahezu drei Viertel der Rheinland-Pfälzer wählen, so viele wie 20 Jahre nicht; 1996 waren es 70,8 Prozent. Rekordjahr mit Blick auf die Wahlbeteiligung war in Rheinland-Pfalz 1983, als neun von zehn Wahlberechtigten (90,4 Prozent) den Weg ins Wahllokal fanden.

Dass Männer und Frauen gleichberechtigt zur Wahl gehen können, war nicht immer so – und ist eine vergleichsweise junge Errungenschaft. In Deutschland ist das Wahlrecht für Frauen noch nicht einmal 110 Jahre alt. Neuseeland war 1893 das erste Land der Welt, das ein Frauenwahlrecht einführte. In Europa erlaubte Finnland 1906 als erstes Land Frauen den Gang zur Urne. Aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, und auch nur schwer zu ertragen, dass de facto die Hälfte der Bevölkerung nicht zur Wahl gehen durfte. Als letzter europäischer Staat führte übrigens das Fürstentum Liechtenstein 1984 das Frauenwahlrecht ein.

In Deutschland kann man zur Wahl gehen, muss aber nicht. In einigen Ländern gilt dagegen eine Wahlpflicht. In Australien etwa, aber auch in Europa gibt es Staaten, gar nicht mal so weit weg, in denen gewählt werden muss: Luxemburg und Belgien beispielsweise. In Luxemburg drohen demjenigen, der nicht zur Wahl geht, Geldbußen von bis zu 250 Euro, faktisch verfolgt allerdings die dortige Staatsanwaltschaft solche Vergehen seit Mitte der 1960er Jahre nicht mehr. Auch in Belgien gibt es eine Pflicht zur Stimmabgabe, auch dort droht eine Geldstrafe, wenn man seiner Pflicht nicht nachkommt. Im Vergleich zu Luxemburg sind die angedrohten Geldbußen niedriger, allerdings werden auch in Belgien die ausstehenden Strafen faktisch nicht eingetrieben.

Der Wahltag muss kein Sonntag sein

Wo wir gerade bei anderen Ländern sind. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass an einem Sonntag gewählt wird. Beispiel USA. Dort finden die Präsidentschaftswahlen immer am ersten Dienstag im November statt. Das hängt offenbar damit zusammen, dass Verantwortliche dereinst den traditionellen Kirchgang am Sonntag nicht durch Wahlen stören wollten. Da für viele Menschen damals der Weg zum Wahllokal nicht gerade um die Ecke lag, wurde ein Tag zur Anreise eingeplant, weshalb dann auch der Montag rausfiel. Schlussendlich einigte man sich auf den Dienstag. In Frage gekommen wäre sowieso nur noch der Mittwoch. Samstags war traditionell Markttag, der am Tag davor vorbereitet sein musste. Der Donnerstag war übrigens als Wahltag aus ideologischen Gründen raus: Da wird traditionell im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland gewählt – einst Kolonialmacht in der Neuen Welt, von der man sich durch den Unabhängigkeitskrieg Ende des 18. Jahrhunderts lossagte.

Vielleicht, ja vielleicht, haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die bis hierher durchgehalten haben, das alles schon gewusst, oder zumindest schon mal von einigen Dingen gehört, wie Wahlpflicht, Wahlbeteiligung oder Wahlen an bestimmten Wochentagen. Das ist aber einerlei. Denn jetzt noch einmal ganz ehrlich und ernst gemeint: Gehen Sie am Sonntag wählen. Und auch an allen anderen folgenden Wahlsonntagen.