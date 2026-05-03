Es war ein Stück Arbeit, bis er stand, der Maibaum. 13 Meter hoch und seinesgleichen in Kaiserslautern suchend. So bezeichnete ihn auch Bürgermeister Manfred Schulz als Alleinstellungsmerkmal des Stadtteils Erzhütten-Wiesenthalerhof, wo er am Maifeiertag traditionell vom Heimatverein aufgestellt und bei einem Fest gefeiert wurde.

Zuvor hatte der neue Vorsitzende des Heimatvereins Erzhütten-Wiesenthalerhof, Rolf Glück, versprochen, dass auch er mit seinem Stellvertreter Frank Anstätt und dem „Wahnsinnsteam“ die Brauchtumspflege hochhalten werden. Glück lobte die Straußjugend, die im März als Mitglied in den Heimatverein aufgenommen worden sei, und die den Baum im Reichswald geschlagen habe. Darüber hinaus kündigte er das 160 Seiten umfassende Buch „Wir auf der Hütte“ an, das der Heimatverein zum 300. Jubiläum des Stadtteils herausgebe. Es erscheint im Juni.

Als „sehr großen Freund von Traditionen“ bezeichnete sich Manfred Schulz, der den Heimatverein mit seinen 250 Mitgliedern als „ein Musterbeispiel an Teamarbeit“ hervorhob. Pfarrer Andreas Keller von der Pfarrei Heiliger Martin segnete den Maibaum als Zeichen des Lebens.

Mit dem Kolpingblasorchester Erfenbach hatte der Heimatverein den passenden musikalischen Rahmen für das Volksfest, das die Hütterer bei Weck, Wurst und Wein gebührend feierten. Zum ersten Mal war für die Kinder eine Hüpfburg aufgebaut und für Hobbygärtner eine Setzlingstauschbörse organisiert worden.