Die Themen des Tages in Stadt und Landkreis Kaiserslautern.

Weihnachten lag in der Luft. Besinnlichkeit mal anders, in Bewegung und vor den Gehegen des Wildparks. Der Gemeindepädagogische Dienst und das Stadtjugendamt feierten am Freitag Waldweihnacht im Wildpark. Das kam gut an, trotz Regens.

Das Jahr 2022 geht zu Ende. Wie ist das Jahr, liebe Leserinnen und Leser, für Sie gelaufen? Was ist bei Ihnen an positiven oder negativen Erlebnissen im Rückblick auf das Jahr hängen geblieben? Das wollen wir von Ihnen wissen! Schreiben Sie uns eine E-Mail!

Die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Kaiserslautern befasst sich kurz vor dem Jahreswechsel mit dem Thema junge Familien. Dabei hat die Redaktion unterschiedliche Schwerpunkte und Themen festgelegt und berichtet unter dem Reporttitel „Wir sind Familie“ zwischen den Jahren darüber. Zum Auftakt geht es um Kinderbetreuung.

Das große Jubiläum und der Beginn des Stadtumbaus in der Sickingenstadt – der Landstuhler Bürgermeister Ralf Hersina erwartet 2023 „eines der spannendsten Jahre meiner Amtszeiten“. Aber es warten im neuen Jahr auch viele Herausforderungen auf den 60-jährigen SPD-Politiker und Bundeswehrsoldaten, der seit kurzem im Ruhestand ist.

An den Feiertagen wird Rodenbach seit Jahren zum Weihnachtsdorf: Das Weihnachtssingen am Tag vor Heiligabend und ein Spaziergang auf dem Weihnachtsweg kurz vor der Bescherung sind in der Gemeinde inzwischen eine schöne Tradition, die die Menschen zusammenführt.