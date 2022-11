Die Diemersteiner Kammer-Konzertreihe in der Villa Denis präsentierte erstmals wieder nach der Coronapause bei gutem Besuch am Sonntag ein Konzert mit himmlischen Harfengesängen.

Homburg (Saar) trifft auf Hamburg, Umbesetzung ersetzt ursprüngliche Planung: Die künstlerische Leiterin und Organisatorin der beliebten Konzertreihe, Sabine Grofmeier, musste innerhalb von Tagen die erkrankte Harfenistin Jasmin-Isabell Kühne ersetzen. Bekanntlich ist es sehr schwer, kurzfristig für ein „stehendes Programm“ Ersatz zu finden: Da musste eine Saarländerin ran und Carla Dicke kam, sah und siegte. Diese Einspringerin lehrt an der Kreismusikschule Südwestpfalz, zuvor an der Musikschule Viernheim.

Eigene Konzertreihe in Hamburg

Die seit Jahren mit ihren Nischenprogrammen (aufgrund fehlender Tasteninstrumente in der Villa) einfallsreiche Klarinettistin Grofmeier veranstaltet inzwischen in Hamburg in den Mozartsälen die Hamburger Serenadenkonzerte, und man staunt über ihre stilistische Weltoffenheit, wenn sie dort und so auch in Diemerstein nicht nur Klassik präsentiert (und immer selbst mitspielt), sondern auch andere Wege beschreitet: Etwa an der Alster zusammen mit den folkloristischen „Los Muchachos Paraguayos“ ein Programm zu südamerikanischen Weihnachten.

Hier in Diemerstein waren himmlische Harfengesänge angesagt, dazu wurden Kompositionen gesucht, die weniger einen hohen konzertanten Anspruch haben als vielmehr liedhafte Elemente verarbeiten. Eine imposante Pionierleistung darf Grofmeier als Erfolg verbuchen, wenn sie solche Raritäten wie die Filmmusik zu „Der viktorianische Küchengarten“ von Paul Reade für sich entdeckt und in einer kunstvollen Bearbeitung für Klarinette und Harfe zur Aufführung bringt. Romantisch inspirierte Melodik in virtuosen, geschmeidigen Umspielungen gab der Klarinettistin reichlich Gelegenheit zur wunderschönen Entfaltung. Das Laufwerk erinnert etwas an die Klarinettensonate von Charles Stanford.

Jazzige Klänge

Kontrastierend kam der Walzer aus der Jazz-Suite von Schostakowitsch in Grofmeiers Interpretation sehr schwungvoll und frei daher, mit einigen ungewohnten Schleifern und Schnörkeln, die den jazzigen Einschlag betonten. Zusätzlich wählte die Klarinettistin liedhafte Kompositionen in einer Bearbeitung für diese Duo-Besetzung. Dass die Klarinette eine Singstimme umschmeichelt, reizte einige Komponisten wie Schubert beim „Hirt auf dem Felsen“ oder bei Spohrs „Sechs deutschen Liedern“.

Der Gesang der Klarinette

Diese Fähigkeit der Klarinette ist hinlänglich bekannt. Daher war es naheliegend, diese sangliche Komponente des Klarinettenparts auch alleine zu nutzen: In Schuberts Serenade oder Ständchen und dessen „Ave Maria“ und schließlich bei Leonard Cohens „Hallelujah“, bei dem zum Mitsingen aufgefordert wurde und die Veranstaltung so einen feierlichen Charakter gewann. Die sehr solide Spielweise der Solistin, ihr Charme und Charisma und die absolut lupenreine souveräne und ansprechende Gestaltung sprechen für sich. Dennoch, irgendetwas kann (fast) immer verbessert oder überdacht werden. Der Klarinettenton wirkt etwas fest, zwar stabil, aber auch etwas trocken, es fehlt ihm die innere Schwingung (nicht Vibrato). Das entspricht zwar der deutschen und österreichischen Tradition (im Gegensatz zum Flöten- und Oboenspiel), hat aber in Frankreich auch einen pastoseren Ton hervorgebracht. Wie auch immer, die Harfenistin begleitete sehr subtil und einfühlsam und verzauberte vor allem mit dem altenglischen Lied „Greensleeves“, das hier in kunstvollen Arpeggien in virtuosen Variationen neu entdeckt wurde. Ebenso staunte man, dass die „himmlische Harfe“ auch in die „Niederungen“ bodenständiger, stampfender Boogie-Woogie-Rhythmen hinabsteigt und über diesem tragenden Fundament ein echtes Bluesfeeling entfaltet.